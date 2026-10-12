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    Slovenija

    Mijič odstopil kot poslanec, Stevanović: Verjetno se bom za svoj denar obrisal pod nosom

    Predsednik Resnice Zoran Stevanović je izjavil, da je svet stranke izključil poslanca Borisa Mijiča in ga pozval k odstopu. Mijič je v DZ podal odstopno izjavo.
    Boris Mijić (desno) je podal odstopno izjavo. Izvršilni odbor Resnce je soglasno sprejel tudi sklep o preklicu njegovega imenovanja v stalno delegacijo v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Fotografija je arhivska FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Boris Mijić (desno) je podal odstopno izjavo. Izvršilni odbor Resnce je soglasno sprejel tudi sklep o preklicu njegovega imenovanja v stalno delegacijo v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Fotografija je arhivska FOTO: Leon Vidic
    STA, R. I.
    12. 10. 2026 | 13:48
    12. 10. 2026 | 15:59
    6:06
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    Boris Mijić (desno) je podal odstopno izjavo. Izvršilni odbor Resnce je soglasno sprejel tudi sklep o preklicu njegovega imenovanja v stalno delegacijo v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Fotografija je arhivska FOTO: Leon Vidic
    Boris Mijić (desno) je podal odstopno izjavo. Izvršilni odbor Resnce je soglasno sprejel tudi sklep o preklicu njegovega imenovanja v stalno delegacijo v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Fotografija je arhivska FOTO: Leon Vidic

    Predsednik Resnice Zoran Stevanović je danes v prostorih državnega zbora v izjavi za javnost povedal, da je svet stranke izključil poslanca Borisa Mijiča iz stranke in ga pozval k odstopu. Mijič je podal odstopno izjavo.

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    KPK nad Mijiča zaradi lažnih navedb o izobrazbi

    Kakor je pojasnil Stevanović, je bila konec tedna korespondenčna seja izvršilnega odbora stranke Resnica, na kateri so sprejeli naslednje sklepe: »Da se poslanca Mijiča javno pozove k odstopu, da se ga izključi iz stranke in da se prepreči imenovanje v delegaciji državnega zbora v Svetu Evrope.«

    »Danes sem poslancu Mijiču vročil pisni odpravek vseh teh sklepov, nakar se je odločil, po mojem pozivu, da dejansko odstopi s funkcije poslanca. Bil sem obveščen iz vložišča DZ, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo. To kaže na to, da držimo svoje obljube: povedali smo, da se stranka ne bo odrekla mandatu, ampak da bo po 10. oktobru poslanec Mijič odstopil. In svojo obljubo kot vedno držimo. Obenem jasno povemo, da se distanciramo od vsakega takega negativnega ravnanja in da v naši stranki in v naši poslanski skupini za take stvari ne bo prostora,« je pojasnil Zoran Stevanović.

    Mijič je še prejšnji teden govoril drugače 

    Poslanec Mijič je delavcem in državi dolžan več tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti v podjetju je ugotovil inšpektorat za delo, znašlo se je tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije.

    Kakor dodaja STA, je Mijič zavajal tudi o svoji izobrazbi. Pred spomladanskimi volitvami je namreč za Državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva, po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda na fakulteti so pojasnili, da Mijič »ni evidentiran kot diplomant«.

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    Mijič: Nimam namena odstopiti kot poslanec, Stevanović: Vzvodov za odstavitev nimamo

    Stevanović: Verjetno se bom za svoj denar lahko obrisal pod nosom

    Boris Mijič je še prejšnji teden zatrdil, da bo ostal poslanec. Poudaril je, da je od približno 40.000 evrov odprtih obveznosti do države poplačana več kot polovica, dolgove do delavcev pa mu je pomagal delno odplačati predsednik Resnice Zoran Stevanović. Izpostavil je prizadevanje, da za neplačane račune podjetjem ne bi bilo treba plačati DDV.

    Stevanović je sicer prevzel del Mijičevih dolgov do delavcev Progrosa. Na vprašanje, kako sta z Mijičem dogovorjena glede poplačila dolgov, je Stevanović ocenil, da je očitno pri tem sam »kolateralna žrtev.«

    Kot je pojasnil, je v zvezi s prevzemom dolgov do delavcev podpisal cesijsko pogodbo s Progrosom, in ne z Mijičem. Spomnil je, da je podjetje Progros kasneje prevzel Rok Snežič. »Progros je takrat, tudi kot neko klofuto meni, prepisal na nekoga drugega in verjetno se bom za svoj denar lahko obrisal pod nosom. Ampak če to pomeni, da sem pomagal ljudem, ki so ostali brez plačila, bom to žrtev tudi sprejel,« je pristavil Stevanović.

    Kdo ga bo zamenjal?

    Na vprašanje, kdo bo nadomestil Mijiča v poslanskih klopeh, pa je Stevanović pojasnil, »da bomo to še videli«. Kot je poudaril, ni nujno, da bo Mijiča nadomestil nekdo, ki mu to »avtomatsko pripada.«

    V poslanskih klopeh bi ga sicer glede na rezultat volitev lahko nadomestil član Resnice in podjetnik Slavko Moharič, ki se je po številu glasov v volilnem okraju Gornja Radgona v volilni enoti Ptuj uvrstil za Mijičem.

    Kdo je Moharič? Po izobrazbi je geodetski tehnik in politik, rojen leta 1966. Deluje pot samostojni podjetik na področju tehničnega svetovanja. Za poslanca DZ je na listi Resnice prvič kandidiral na parlamentarnih volitvah leta 2022 in v volilnem okraju Ptuj 1 zbral 569 glasov (3,87 odstotka), kar pomeni, da ni bil izvoljen. Na jesenskih lokalnih volitvah je nato neuspešno kandidiral še za župana Trnovske vasi. V prvih dneh letošnjega septembra je v javnost prišla napoved, da bo na lokalnih volitvah znova kandidiral za ta položaj.

    Opozicija: Odstop prihaja mesece prepozno

    Odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolgov državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi, oglasili so se le v NSi, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem.

    Izmed strank koalicije, ki pri glasovanjih v DZ računa tudi na glasove Resnice, so po danes sporočeni novici o odstopu Mijiča pred kamere stopili le v NSi. Vodja poslanske skupine NSi, SLS, Fokus Janez Žakelj je ocenil, da gre za poslančevo osebno odločitev, ki pa da jo sprejemajo pozitivno, saj je očitno spoznal, da so nagrmadena bremena prevelika, da bi lahko normalno deloval.

    To podpirajo, pričakujejo pa tudi, da bo Mijič povrnil vse dolgove, še posebej oškodovanim delavcem, je pristavil Žakelj.

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