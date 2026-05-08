Resnica je stranka Janševe večine, nikakor ni opozicija

Čeprav Resnica ne bo koalicijska stranka, jo je treba šteti med vladne stranke, saj podpira in omogoča nastajajočo vlado.

V stranki Resnica predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića zatrjujejo, da se manjšinski koaliciji pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše ne bodo pridružili in bodo opozicijska stranka, ki pa bo prispevala glasove za izvolitev mandatarja in vlade ter podpirala nekatere projekte vlade. V primerljivem položaju je bila v času vlade Marjana Šarca stranka Levica, ki jo je parlamentarna zakonodajno-pravna služba štela za vladno stranko. V zadnjih dneh je predsednik Resnice Zoran Stevanović pod pritiski bodočih opozicijskih strank prilagodil svojo retoriko in napovedal, da poslancev stranke Resnica ne bo v dveh nadzornih komisijah državnega zbora. Po poslovniku državnega zbora ima opozicija večino v komisiji za nadzor javnih financ (KNJF) ter komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih ...