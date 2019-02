Resnica o človeku Borisu Popoviču

Nekdanji župan Boris Popovič, ki je to funkcijo opravljal 16 let oziroma dva mandata, se je na osnovi suma o nepravilnostih na zadnjih volitvah v Kopru pritožil v zvezi s potrditvijo novega župana Aleša Bržana na upravno sodišče. To naj bi o njegovi pritožbi odločilo do prihodnjega ponedeljka. Medtem je Popoviča zapustilo tudi šest svetnikov v koprskem mestnem svetu, ki bodo ustanovili svojo svetniško skupino.



Resnica o človekuin o vseh nas, ki smo prav tako samo ljudje, je temo današnje novinarske konference, ki bo v Centru Obilja na Prešernovem trgu, napovedal. Prisotnost na dogodku je po njegovih besedah potrdil nekdanji koprski župan Boris Popovič, udeležil pa se je bo menda tudi zdajšnji županJoshua Andrej Brilly je konec lanskega leta v središču Kopra odprl Center Obilja, v katerem velja inovativen sistem izmenjave izdelkov ali storitev. »Trgujejo« z valuto, imenovano vibe, kar pomeni, da po lastni želji določimo vrednost izdelkom ali znanju, ki ga hočemo izmenjati z drugimi.Na današnji novinarski konferenci Brilly napoveduje, da naj bi »racionalno ugotovili, ali je Boris Popovič dober ali slab človek, spoznali, kaj se dogaja z nami v povezavi s tem mističnim človekom, Borisom Popovičem«, temu pa naj bi sledili »opravičilo in izjave«.»Verjamem, da nam bo dogajanje v Kopru v prihodnosti uprizorilo najbolj veličasten 'ples', kakršnega Slovenija še ni videla in ki bo v skupno dobro vseh nas – kjer smo zmagovalci prav VSI,« je v vabilu še zapisal Brilly.Dodal je še spletni naslov svojega projekta