Bo Resnica podpisala sporazum, ki »ni kar tako za podpisati«

Po vabilu Janeza Janše k partnerstvu za uspešno Slovenijo opozicijskim parlamentarnim strankam bo danes stranka Resnica odločala o sklenitvi partnerstva. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je sicer že povedal, da sporazum pozdravlja, da si želijo partnerstva, »ki bi nas potisnilo še bolj v opozicijo«. Poudaril pa je, da je v dokumentu premalo vsebine, saj si želijo zelo konkretnih predlogov sodelovanja, in da so pripravljeni podpreti vse rešitve, ki bodo usklajene z njihovim programom.

O morebitnem podpisu sporazuma se bodo opredelili po zaključeni interni razpravi in po seji sveta stranke. Na njej ne bo Zorana Stevanovića, saj odhaja na tridnevni obisk v Srbijo, kjer se bo delegacija državnega zbora po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Včeraj je na robu seje o vsebini dokumenta dejal, da gre »le za neke formalnosti«. Na to je pred njim opozoril tudi poslanec Nedeljko Todorović, ki je ocenil, da ponujeni sporazum ni »kar tako za podpisati«, zadeve pa da je treba še dodelati.

Napovedal je, da bodo podpirali vsak zakon, ki bo v skladu z njihovim programom, ne glede na to, ali ga bo vložila koalicija ali opozicija. Kljub temu pa je do zdaj kot formalno opozicijska stranka v dosedanjih glasovanjih glasovala enotno s koalicijo.

Soglasja za zdaj še ni

Levica je medtem sodelovanje v partnerstvu za razvoj Slovenije javno zavrnila že prejšnji teden. V SD po besedah podpredsednice Andreje Katič o tem še niso razpravljali.

Včeraj so svojo odločitev sporočili tudi iz Svobode, kjer je glede ponujenega partnerstva Klemen Boštjančič dejal, da »smo sicer zelo natančno preučili ta dokument in ugotovili, da se za zelo lepo zvenečim naslovom ne skriva nikakršna vsebina«. Predvsem pa jih moti, da v dokumentu ni »ničesar o šolstvu, zdravstvu ali čem drugem«.