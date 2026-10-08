Resnica vstopila v zvezo, ki jo je soustanovila AfD

Stranka Resnica je uradno postala članica skrajno desne evropske stranke Evropa suverenih narodov (ESN). Članstvo vidijo kot pomemben korak v povezovanju z evropskimi političnimi partnerji, so sporočili iz Resnice, ki je med ključnimi področji sodelovanja izpostavila boj proti nezakonitim migracijam, energetsko varnost in manj birokracije. »Resnica je s tem javno in vnovič izkazala, da je njena politična smer razdiralna, protievropska in daleč stran od tistega, za kar se ta stranka razglaša v slovenskem javnem prostoru,« ocenjuje evropski poslanec Matjaž Nemec.

Na spletni strani stranke ESN so v ponedeljek posodobili seznam članic, pri čemer je Resnica našteta kot ena od 11 političnih strank iz 11 evropskih držav, ki so del ESN.

»V Bruselj ne gremo po navodila«

Resnica je danes sporočila, da je postala »prva slovenska stranka, ki je članica skupine ESN«. V sporočilu za javnost so navedli, da sodelovanje »temelji na številnih skupnih stališčih«, v ospredju pa je »uverenost držav članic in pravica narodov, da sami odločajo o svoji prihodnosti, ob hkratnem sodelovanju evropskih držav tam, kjer je to v skupnem interesu«.

»V Bruselj ne gremo po navodila. Gremo tja, da slovenski interesi dobijo svoj glas. Slovenija mora imeti v Evropi svoj glas – ne glasu Bruslja v Sloveniji, ampak glas Slovenije v Evropi,« so dodali.

Med ključnimi področji sodelovanja so poudarili zaščito evropskih zunanjih meja in konec nezakonitega prehajanja meja, zaščito evropskega gospodarstva in industrije, več energetske varnosti ter manj nepotrebne centralizacije in birokracije. Izpostavili so tudi mir v Evropi, pri čemer Resnica zagovarja »začetek mirovnih pogajanj ter večjo vlogo diplomacije in dialoga pri reševanju mednarodnih konfliktov«.

Stranka je sporočila še, da bo že konec tega meseca sodelovala na prvem dogodku ESN. Poseben poudarek želijo nameniti tudi povezovanju mladih, zato so se »že ob prvih pogovorih v Bruslju dogovorili za sodelovanje med podmladkom Resni.Carji in podmladkom ESN«.

Evropa suverenih narodov je bila ustanovljena julija 2024 in združuje več nacionalnih desničarsko-populističnih strank na ravni EU. Med ustanovitelji je tudi skrajno desna nemška stranka Alternativa za Nemčijo (AfD). Politično skupino ESN v Evropskem parlamentu zastopa 27 poslancev iz devetih držav.

Nemec: gre za združenje strank, ki zaničujejo holokavst

Po mnenju evropskega poslanca Matjaža Nemca se stranka, ki ji predseduje Zoran Stevanović, s tem pridružuje skupini, ki v evropskem parlamentu združuje post in neo-nacistične in ultrakonservativne stranke, kot sta Alternativa za Nemčijo in francoska stranka Rekonkvista Érica Zemmourja.

»Resnica svojo vlogo in pozicijo vidi med strankami in njenimi somišljeniki, ki želijo Evropo voditi z razdori in ustrahovanjem, ki zaničujejo holokavst ter so jim blizu ideologije, ki so svet več kot 80 let nazaj pahnile v največjo vojno apokalipso. Ob tem ne gre pozabiti, da gre tudi za evropsko družino strank, ki jim zaradi kršitev temeljnih vrednot Evropske unije grozi celo prepoved financiranja iz EU sredstev,« meni evropski poslanec.

In dodaja, da gre za stranke, s katerimi sodelovanja se v Evropi izogibajo tudi politiki zmernih desnih nazorov iz Evropske ljudske stranke, v katero sta vključeni SDS in NSi. »Pred vladajočo slovensko koalicijo, katere del je de facto tudi Resnica, sta zatorej na mestu vprašanji ali je za ceno obstaja na oblasti pripravljena še naprej sodelovati s takšno stranko ali pa tudi sama pristaja na “vrednote”, za katere se je danes jasno na evropski ravni opredelila Resnica,« še dodaja Matjaž Nemec.