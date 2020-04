Resno razmišljajo o delu med sodnimi počitnicami

Ljubljana – Kakšni so primerni ukrepi so v času epidemije koronavirusa, se ne ukvarjajo le globalno in na državnih ravneh, ampak so si nasprotujoča tudi mnenja znotraj posameznih organizacij.



Kot smo poročali, je Odvetniška zbornica Slovenija (OZS) kritična do nekaterih odločitev vrhovnega sodišča, ki je z odredbo določilo, katere postopke bodo obravnavali in kaj vse mora počakati, da epidemija mine oziroma bodo zdravstvene razmere v državi to dopuščale.



Ukrepi v skladu z zakonodajo



»Vsi ukrepi vrhovnega sodišča temeljijo na veljavni zakonodaji oziroma na pravnih podlagah, na katerih je dolžno poslovati sodstvo. Izredni ukrepi iz druge odredbe predsednika vrhovnega sodišča veljajo do prenehanja razlogov za njihovo uvedbo oziroma najdlje do 1. julija 2020,« so nam sporočili iz vrhovnega sodišča.



Dodali so še, da je OZS zanemarila, da je sodstvo z omejitvijo poslovanja samo na nujne zadeve (predvsem na tiste, ki se nanašajo na varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin) ter z zagotovitvijo varnostnih ukrepov za zdravje in življenje strank in drugih udeležencev sodnih postopkov v prvi vrsti preprečilo, da bi sodišča postala žarišča okužb s koronavirusom.



Za varnost sodnikov in osebja



»Hkrati je sodstvo z omejitvijo poslovanja in zagotovitvijo varnostnih ukrepov za zdravje in življenje sodnikov in sodnega osebja zagotovilo, da bo sodstvo po razglasitvi konca epidemije lahko poslovalo nemoteno in v polni kadrovski zasedbi,« so še glavni razlogi za omejitev delovanja sodišč.



Ob tem vrhovno sodišče še poudarja, da se v sodstvu v želji po konstruktivnem pristopu pri odpravljanju posledic epidemije trenutno razmišljajo tudi o možnosti skrajšanja sodnih počitnic in še o nekaterih drugih ukrepih, ki naj bi pripomogli k uspešnemu delu sodišč kljub trenutnim omejitvam zaradi epidemije.