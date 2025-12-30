Resolucija o Gazi je najvidnejši pečat mandata

Pospešen zaton multilateralizma je zaznamoval delovanje Slovenije v dveh letih nestalnega članstva v varnostnem svetu Združenih narodov. A prav zaradi vztrajanja pri multilateralizmu in načelnosti je Slovenija pridobila zunanjepolitični ugled.

»Uspelo nam je pokazati načelnost in zavezanost mednarodnemu pravu,« je zunanja ministrica Tanja Fajon povzela dveletno članstvo Slovenije, ki se zadnje dni decembra končuje z drugim enomesečnim predsedovanjem varnostnemu svetu.

»Z oceno ministrice se kar strinjam,« pravi Danilo Türk, tudi slovenski veleposlanik v OZN v času prvega članstva Slovenije v varnostnem svetu med letoma 1998 in 1999. Všeč mu je slovenska pobuda Voditeljstvo za mir, ki predstavlja poskus najti pot naprej pri delovanju varnostnega sveta v svetu bolj napetih odnosov med velikimi silami.

»Slovenska ekipa v New Yorku bi morala biti zelo zadovoljna z doseženim, čeprav bodo diplomati priznali, da sta bili to dve zelo težki leti, predvsem po vrnitvi predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo,« je za Delo povedal Richard Gowan, strokovnjak za Združene narode in geopolitiko pri mislišču Crisis Group.

»Vaša država je obljubila, da se ne bo osredotočala samo na Ukrajino in Balkan. Članice varnostnega sveta iz drugih regij cenijo, da je Slovenija trdo delala tudi na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugih regijah.« Nekateri evropski diplomati menijo, da bi Slovenija lahko bila odločnejša pri nasprotovanju Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.