FOTO:Restavriranje Aljaževega stolpa končano

Arhiv Slovenske vojske FOTO: Arhiv Slovenske vojske



»Špica« Triglava za goldinar

FOTO: Dejan Javornik

Aljažev stolp je že od postavitve leta 1895, ko ga je dal vrh Triglava na 2864 metrih nadmorske višine postaviti vizionarski duhovnik, skladatelj in planinecSkozi zgodovino in izmenjevanje držav ter političnih ureditev je ničkolikokrat spreminjal podobo, simbole in barve, v njegovo zgodovino pa bo zanesljivo zapisano tudi leto 2018. S pomočjo helikopterja je 7. septembra po 123 letih prvič zapustil vrh Triglava. Argument je bila nunjost restavratorskih posegov.Ob zaključku restavratorsko-vzdrževalnih del na njem so v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Narodnem muzeju Slovenije, Planinski zvezi Slovenije in KOV d.o.o. pripravili prvo javno predstavitev rezultatov.Sogovorniki na predstavitvi so direktor Kov-a d.o.o., generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, podpredsednik Planinske zveze Slovenije, vodja projekta ZVKDSiniz Narodnega muzeja Slovenije.Vojo Jovičić je uvodoma povedal, da na Jesenicah običajno diši po jeklu in pločevini, delo na Aljaževem stolpu pa je označil za njihov največji ponos. Tudi besede Jerneja Hudolina niso bile brez pridiha ponosa. Poseg je označil za enormno delo, ki je zahtevalo tudi ogromno mero pazljivosti in srčnosti. Obnova stolpa sicer poteka po planu, morda celo prehiteva, povsem končana pa bo nekje do konca tedna. Na sredini prihodnjega tedna že pričakuje prenos nazaj na Triglav, opozoril pa je, da bo potrebno stolp tudi v prihodnje vzdrževati in nenehno izvajati monitoring.Miro Eržen je izpostavil, da stolp ohranja pomen prvobitnosti. Na Planinski zvezi Slovenije čutijo dolžnost o ozaveščanju glede odnosa javnosti do njega, le s primernim odnosom namreč mogoče njegov obstoj na Triglavu ohranjati tudi v prihodnje. Želijo si tudi, da bi Slovenci bolj doživeli duh stolpa in Jakoba Aljaža. Največ, pravi Eržen, lahko naredimo, če njegovo sporočilo prenesemo v vsakdanje življenje.Konkretne restavtratorske posege je predstavil Kavčič. Ne le na stolpu, pač pa tudi na njegovi lokaciji. Na tej so vzpostavili temelj, ki bo zagotovil trdnost stolpa. Opozoril je, da sta bila na stolpu prvotno dva niza okenc, a so gornjega leta 1967, ob stoletnici panorame Marka Pernharta, zaprli. V aktualni prenovi so ta niz znova vzpostavili, obnovili prvotno stanje.Martin Kavčič je predstavil tudi pestro zgodovino barv Aljaževega stolpa, ki so se skozi državno in ideološko zgodovino ničkolikokrat spreminjale. Ob restavriranju so sicer ohranili sedanji svetel obod in nekoliko temnejšo streho.Odločili so se še za ojačitev zgornjega obroča, stolp pa bo znova utrjen s tremi jeklenicami, kot je bilo izvorno. Zastavica vrh njega, ki se je skozi zgodovino tudi večkrat spreminjala oziroma jo je nadomestila zvezda, bo prav tako ohranila zdajšnjo podobo.Gorazd Lemajič je spregovoril o pripravah na selitev stolpa in presenečenja ob tem. Denimo, da stolp ni bil v svoji dolgi zgodovini prav nikoli premaknjen. Po selitvi v dolino so številne barvne nanose speskali in tudi pri tem naleteli na novo odkritje. Pod zdajšnjim napisom Aljažev stolp so namreč našli sledi prvotnega napisa izpred več kot stoletja. Ohranjene so le črke »Al žev stol«. Da je bil napis poškodovan, je sicer pisal že Planinski vestnik. Tudi streha stolpa več ni originalna, pač pa so jo zamenjali nekoč po drugi svetovni vojni.Restavratorji so pred posegi napovedali, da bodo sanirali konstrukcijske poškodbe, barvo odstranili, preverili, kakšen je osnovni material, stolp pa znova pobarvali, kakršen je zdaj. Kot je znano, je bila namreč v preteklosti njegova površina že tolikokrat pobarvana, da ni bilo jasno, kakšna barva je pod vsemi kasnejšimi nakopičenimi nanosi.Kako je postavil stolp, je Jakob Aljaž opisal v svojih spominih, ki jih je že davnega leta 1922 objavila najstarejša slovenska revija Planinski vestnik. V njej so med drugim zapisali te vrstice: »Vsem Slovencem naznanjamo preveselo vest, da smo si v staro last zopet priborili velikana slovenskih gor, veličastni Triglav. Postavili smo letos na njega vrhuncu po vsej Evropi že prosluli Aljažev stolp.«Za en goldinar je vrli domoljubni župnik od občin Dovje in Mojstrana kupil »špico« Velikega Triglava, skupaj s 16 kvadratnimi metri zemljišča, in začel marljivo graditi stolp. Nato je dal postaviti še kočo v Vratih, pozneje poimenovano po njem, odkupil pa je tudi zemljišče na Kredarici.Aljažev stolp tehta okrog 300 kilogramov. 7. septembra je bil med dvanajstminutnim letom pripet na dolgo vrv in ko ga je množica zagledala v dolini, je bilo navdušenje izjemno. Njegova vrnitev na Triglav bo tehnično še bolj zahtevna od spusta.