Revizija na Filozofski fakulteti razkrila za milijon evrov neupravičenih dodatkov zaposlenim  

Rektor univeze ne želi razkriti, kdo pritiska nanj

O tem, kdo pritiska nanj, rektor ljubljanske univerze Igor Papič ni želel govoriti. FOTO: Mavric Pivk/Delo



Sledi revizija na ostalih fakultetah?

Da naj bi Filozofska fakulteta nekaterim zaposlenim neupravičeno nakazala za milijon evrov denarja, je javnost izvedela 21. septembra. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Odstop sprejel, ker je želel razbremeniti univerzo

Revizija ljubljanske univerze na filozofski fakulteti je razkrila za okoli milijon evrov neupravičenih dodatkov nekaterim zaposlenim v minulem desetletju, in sicer preko podjemnih pogodb. Sporna naj bi bila predvsem nakazila dekanom in prodekanom. Ti naj bi si denar (do 1000 evrov bruto mesečno za dekane in 500 evrov bruto za prodekane) izplačevali kot dodatek za funkcijo, čeprav naj bi to plačilo vključevala že njihova plača.Nekdanja dekanja ljubljanske filozofske fakultete, v času katere naj bi se tudi izplačevali sporni dodatki na fakulteti, je v odzivu za javnost odgovornost zanikala. Navedla je, da so bila izplačila posledica sistemsko zatečenega stanja, ki ga je odpravila takoj, ko je ugotovila, da se dodatki izplačujejo nepravilno. Kot je preko svoje pooblaščenke, odvetniške pisarne Pirc Musar in partnerji sporočila Kalenić Ramšakova, je bila v prvih dveh letih svojega mandata dekanje, ki ga je zasedla leta 2013, na podlagi pojasnil pristojnih strokovnih služb prepričana v pravilnost poslovanja filozofske fakultete.Da se dodatki izplačujejo nepravilno, je ugotovila šele na začetku drugega mandata, to je v letu 2015, takoj zatem pa je nepravilnost odpravila. Glede svoje pogodbe dekanje, ki naj bi bila sporna, je pojasnila, da ni bila sklenjena za vodstvene naloge, temveč za druga dela, kot je »npr. za ustanovitve lektoratov in študija slovenščine na tujih univerzah«.Isti dan, ko je novica o reviziji prišla v medije, je Kalenić Ramšakova ponudila odstop z mesta prorektorice univerze, ki ga je zasedla po izteku funkcije dekanje na filozofski fakulteti, rektor univerzepa je njen odstop sprejel. Kot je povedal na današnji novinarski konferenci, se je za to odločil, ker je želel razbremeniti univerzo in zagotoviti normalne pogoje za njeno delo.Povedal je, da nekateri pritiskajo nanj, naj spornih izplačil na filozofski fakulteti ne razčiščujejo, čemur pa se ne namerava ukloniti. Napovedal je več ukrepov, s katerimi bi preprečili nepravilnosti v prihodnje, odgovornost za sporna izplačila pa bodo iskali potem, ko svoje delo opravijo organi pregona.O tem, kdo pritiska nanj, Papič na današnji novinarski konferenci, na kateri se je odzval na razkritje o spornih izplačilih zaposlenim na filozofski fakulteti, ni želel govoriti. Dejal je le, da pritiskajo tisti, ki ne želijo, da se sporna izplačila obravnava na tak način. »Globoko obžalujem, da nekateri razmišljajo na način, da naj se stvari ne razkrijejo. Vsem tistim, ki izvajajo pritisk, sporočam, da bomo vztrajali in da ne želimo pometati stvari pod preprogo,« je dejal.Pritiske naj bi nekateri vršili tudi na dekana filozofske fakultete, ki je sprožil preiskavo izplačil potem, ko je prevzel posle od prejšnje dekanje Branke Kalenić Ramšak. A tudi on o imenih na današnji novinarski konferenci ni želel govoriti. »Nekateri so mnenja, da bi bilo bolje, če o tem ne bi poročal,« je dejal.Med prvimi ukrepi, ki jih je po razkritju izplačil sprejel Papič, je bil, da je dekane vseh preostalih 25 članic univerze pozval, naj opravijo hiter pregled poslovanja in sporočijo, ali so se sporna izplačila dogajala tudi na njihovih fakultetah. »Do danes sem prejel pisne izjave vseh 25 dekanov, vsi pa po svojem najboljšem vedenju izjavljajo, da tovrstnih praks niso zaznali,« pravi Papič. Ga pa, kot je dejal, nekateri dekani tudi sami pozivajo, naj univerza pri njih opravi revizijo, med drugim dekana biotehnične fakultete ter fakultete za gradbeništvo in geodezijo.Ker je notranja revizija univerze kadrovsko podhranjena, bo po besedah Papiča eden od ukrepov, da jo okrepijo, upajo tudi, da jim bo še v prihodnjem mesecu uspelo izpeljati javno naročilo za nakup poslovno-informacijskega sistema, s katerimi bi poenotili poslovanje članic. Do zdaj so namreč uspešno izpeljavo naročila preprečevale pritožbe. Razmišljajo tudi, da bi uvedli bolj podroben primopredajni postopek ob menjavah dekanov.»Globoko obžalujem, da se nam to dogaja, obljubljam pa, da bomo na tak način, kot smo ukrepali zdaj, ukrepali tudi v prihodnje,« je še dejal.Nadaljnje ukrepe na svoji fakulteti napoveduje tudi Kuhar, pri čemer pa dodaja, da bodo naslednje poteze sprejeli šele potem, ko bodo svoje delo opravili organi pregona. »Ukrepali bomo v skladu z njihovimi zaključki,« je dejal. Tako on kot Papič namreč poudarjata, da gre še vedno zgolj za sume nepravilnosti, zato bi bilo na primer prehitro zahtevati vračilo denarja. »Seveda bomo pogledali, če se da karkoli urediti pred zaključkom formalnih postopkov, a znano je, da če nekdo terja od zaposlenih vračilo denarja, da mora imeti za to trdno osnovo,« je povedal Papič.Pojasnil je še, da je odstop Kalenić Ramšakove z mesta prorektorice univerze, ki ga je zasedla po odhodu z mesta dekanje na filozofski fakulteti, sprejel, ker je želel razbremeniti univerzo in zagotoviti normalne pogoje za delo.Kuhar je danes dejal, da vsa izplačila niso nujno sporna, saj naj bi šlo bi pri izplačilih predstojnikom oddelkov in njihovim namestnikom le za napačno obliko izplačila za delo, ki je bilo dejansko opravljeno. Sporne dodatke naj bi sicer po njegovem vedenju izplačevali zadnjih deset let, pred tem pa ne.Na nekatere navedbe, da naj bi za pogodbe obstajali ustrezni sklepi fakultete, pa Papič odgovarja, da »gre za dve stvari, ki nista neposredno povezani«, več o tem pa zaradi interesa preiskave ni želel govoriti.