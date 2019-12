FOTO:Fotorevizija: Najboljše izpod sprožilca Delovih fotografov

Fotorevizija: Najboljše izpod sprožilca Delovih fotografov

V uredništu smo pripravili retrospektivo vizualno najbolj močnih fotografij dogodkov, ki so zaznamovali leto 2019.

Dobrodošli v Lukavac, industrijsko mesto z okoli 50 tisoč prebivalci, ki leži 17 kilometrov proč od prav tako industrijske Tuzle. Po podatkih Greenpeacea in AirVisuala je med stotimi najbolj onesnaženimi mesti na svetu 99 azijskih in eno evropsko mesto. »Čast« Evrope brani Lukavac na 92. mestu, prepričljivo najbolj onesnažena evropska država je Bosna in Hercegovina. Med desetimi najbolj onesnaženimi mesti v Evropi so prva tri v BiH, skupno pa je med desetimi najbolj onesnaženimi pet mest v BiH, tri makedonska mesta in dve mesti iz Poljske. Lukavac, marec 2019. FOTO: Voranc Vogel/Delo