Revmatologov dovolj, a nimajo kje delati 

Grožnja z odstopi

Klinični oddelek za revmatologijo že več let posluje z ostankom prihodka nad odhodki. V letu 2017 je imelo 960.000 evrov plusa, lani 880.000 evrov. V povprečju na leto objavijo 19 člankov v revijah SCI.

Ljubljana – Vodstvo oddelka za revmatologijo namerava s prvim junijem odstopiti s funkcij, saj jim v kliničnem centru kljub večkratnim obljubam ni uspelo zagotoviti dodatnih prostorov za delo.Medtem ko se na številnih oddelkih ukvarjajo s pomanjkanjem zdravniškega osebja, ga je na kliničnem oddelku za revmatologijo dovolj, imajo pa premalo ambulant za delo. Eden od dodatnih revmatologov, ki so ga pridobili, mora v ordinacijskem času tako kar trikrat menjati lokacijo, pri čemer nekateri delovni prostori zaradi svoje majhnosti spominjajo na kletke.Sedanji minister za zdravjeje bil kot vodilni v kliničnem centru seznanjen s kritično situacijo, a ukrepov ni bilo.strokovna direktorica UKC, je v začetku marca vodstvo interne klinike prosila, da se prostor za revmatologe uredi znotraj Bolnišnice Petra Držaja, kjer že delujejo in kjer je še ogromno praznega prostora. Zakaj se to še ni zgodilo, ostaja uganka.Vodilni na revmatologiji so zdaj dokončno siti čakanja. Zdravniki(predstojnik oddelka),(vodja bolnišničnega dela),(vodja ambulantnega dela) in(vodja laboratorija) bodo s prvim junijem odstopili z vodilnih položajev, če ne bodo uslišane njihove zahteve. Na vodstvo UKC Ljubljana so 23. aprila naslovili pismo, s katerim so odgovorne še zadnjič pozvali, naj zagotovijo dodatni ambulantni prostor in dodatni prostor za laboratorij za imunologijo revmatizma (LIR) ter s tem normalne pogoje za delo in razvoj stroke.Pojasnili so, da so ambulantni prostori polno zasedeni, dvakrat na teden tudi v popoldanskem času, zato kljub povečanju števila revmatologov ne morejo uvajati dodatnih ambulant, s katerimi bi izboljšali oskrbo kroničnih bolnikov z vnetno revmatično boleznijo in opravili več prvih pregledov, s katerimi bi lahko skrajšali čakalne dobe. »Zaradi prostorskih omejitev LIR je omejeno uvajanje novih laboratorijskih preiskav in okrnjeno raziskovalno delo,« so še zapisali v pismu vodstvu kliničnega centra.Zadnje naj bi se v zvezi z opisano problematiko še danes sestalo s Tomšičem. Ta pa včeraj od vodstva UKC ni dobil dovoljenja, da bi o zapletih spregovoril za POP TV . Ker je kljub temu stopil pred kamere, bi lahko dobil tudi opozorilo pred izredno odpovedjo delovnega razmerja.Spomnimo, da je vodstvo kliničnega oddelka za revmatologijo odstopilo že julija 2009. Tedaj je Tomšič povedal, da se jim z vodstvom UKC in ministrstvom za zdravje po več kot dveh letih ni uspelo dogovoriti za vzpostavitev samostojne organizacijske oblike. V tedanji obliki organiziranosti UKC Ljubljana niso več videli možnosti za izvajanje vrhunskih storitev na področju revmatologije, a so se kasneje strasti umirile.