Revščina je tudi to, da človek nima javnega prevoza

Revščina ni samo pomanjkanje materialnih dobrin. Od lanskega leta tudi pri nas poznamo pojem prevozne revščine, to je »pojav, ko posameznik ali gospodinjstvo nima ustreznega prevoza do zanj ključnih storitev ali dejavnosti ali si ga težko privošči«. Po ocenah je v Sloveniji okoli 60.000 prevozno revnih prebivalcev oziroma še več konec tedna in ob praznikih, ko se ponudba javnega prevoza dodatno poslabša, takrat je brez javnega prevoza 160.000 ljudi ali 9,1 odstotka prebivalstva. Največ prevozno revnih je v pomurski statistični regiji.