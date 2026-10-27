Režiserka proslave se opravičuje: »Stvari so začele uhajati iz rok«

Italijanska unija in vladni urad sta obsodila pomanjkanje dvojezičnosti na proslavi v Kopru. Vladni urad za komuniciranje je krivdo pripisal režiserki Katji Pegan, ta pa je opozorila na protokolarne težave. Krajevna skupnost je inšpektorjem že podala uradno prijavo.

Koordinator Italijanske unije za Koper Maurizio Tremul je dogodek ob dnevu suverenosti označil za izjemno pomemben zaradi praznovanja slovenske samostojnosti in vstopanja v demokratično Evropo. Italijanska manjšina je po njegovih navedbah od predsednika vlade Janeza Janše in vseh ostalih udeležencev pričakovala dosledno upoštevanje dvojezičnosti, saj gre za vrednote demokratične Evrope.

FOTO: Blaž Samec

»Ob ponovnih kršitvah bomo ukrepali strožje«

»Organizatorji so izpustili italijanski jezik in to predstavlja izgubljeno priložnost. Prav to proslavo bi morali izkoristiti za ponovno potrditev pluralistične Evrope ter spoštovanja pravic manjšin,« je dejal za STA. Predstavniki manjšine ne bodo takoj vložili tožb proti državi, temveč bodo pristojne najprej opozorili na napake in povabili k doslednemu upoštevanju ustave ter zakonov, so napovedali.

»Upam na boljše ravnanje in spoštovanje pravic narodne skupnosti v prihodnjih dneh in mesecih. Najprej bomo opozarjali na napake, ob ponovnih kršitvah pa bomo ukrepali strožje in ubrali drugačno pot,« je dodal Tremul.

Urad vlade za narodnosti uradne prijave glede nedeljskega dogodka še nima, a odločno zagovarja rabo obeh jezikov na narodnostno mešanih območjih. Zakonodaja to področje ureja na visoki ravni, dvojezičnost pa po oceni urada predstavlja pomemben skupni dosežek slovenske družbe in obeh avtohtonih narodnih skupnosti ter jasen izraz kulture sobivanja.

FOTO: Blaž Samec

Ukom odgovornost prevalil na ustvarjalce programa

Katja Pegan. FOTO: Blaž Samec

Vladni urad zato vse organizatorje javnih dogodkov poziva k doslednemu upoštevanju pisne in govorjene dvojezičnosti ne glede na odmevnost posameznega dogodka ali medijsko pozornost. Predstavniki urada bodo na pomen ustrezne rabe jezikov opozorili tudi organizatorje omenjene koprske proslave in pri tem poudarjajo nujnost vsakodnevnega spoštovanja pravic manjšin, so zapisali za STA.

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) kot organizator dogodka je odgovornost za manjkajoč dvojezični pozdrav prevalil na ustvarjalce programa. »Ob številnih usklajevanjih in spremembah v pripravi ter izvedbi proslave je žal nenamerno izostal uvodni pozdrav v italijanskem jeziku, kar je bilo v rokah režiserke. To obžalujemo, saj prepoznavamo pomen doslednega spoštovanja dvojezičnosti tudi pri samem poteku prireditve,« so pojasnili v odgovoru za STA. Po njihovih navedbah so za povezovanje vendarle izbrali dvojezično povezovalko, objavili italijanski prevod premierjevega govora ter izobesili italijansko zastavo, so zapisali za STA.

Režiserka Katja Pegan napako obžaluje in opozarja, da ne gre zgolj za režijsko napako, temveč za širše organizacijske in protokolarne pomanjkljivosti. »Imeli smo zadnja dva dni ogromen organizacijski problem in so nam stvari malo začele uhajati iz rok. Zraven je bila kopica ljudi, ki smo jih morali gledati, kdo so, jih našteti in skratka, vojske je bilo enormno. Te informacije smo dobivali pozno, malo nas je bilo in na žalost smo naredili to napako,« je dejala za STA.

FOTO: Blaž Samec

Pričakujejo inšpekcijski nadzor in denarne kazni

Koprska krajevna skupnost Center je zaradi kršitve občinskega odloka na državni proslavi že pred tem zahtevala inšpekcijski nadzor. Odlok o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju določa obvezno uporabo slovenskega in italijanskega jezika na javnih prireditvah in državnih proslavah.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Jadran Čalija je opozoril na nespoštovanje italijanske narodne skupnosti. Od medobčinske uprave Istre pričakuje ustrezno ukrepanje. Organizatorji bi morali zagotoviti dvojezični uvodni pozdrav in napovedovanje posameznih točk ter v manjšinski jezik prevesti vsaj del osrednjega vsebinskega nagovora.

»Prav državna institucija bi morala prva upoštevati ta pravila, zato pričakujemo inšpekcijski nadzor in denarne kazni za kršitelje,« je za STA v ponedeljek dejal Čalija.