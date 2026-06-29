Če bi bile danes volitve, bi zmagala SDS

Če bi bile volitve to nedeljo, bi največ volivcev (22,7 odstotka) prepričala SDS, sledi Gibanje Svoboda z 22 odstotki. Dela vlade ne podpira 45,4 odstotka volivcev. Na vrhu lestvice najbolj priljubljenih politikov pa ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, je pokazala anketa Mediane za POP TV.

Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 8,2 odstotka volivcev (maja 7,1 odstotka). Sledita SD s 7,9 odstotka podpore (maja 6,5 odstotka) in skupna lista Levice in Vesne s 6,6 odstotka podpore (maja 5,5 odstotka).

Na sedmem mestu so Demokrati Anžeta Logarja z 2,8 odstotka podpore (maja 3,7 odstotka), sledijo Piratska stranka Slovenije z 2,5 odstotka (maja 2,3), Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča z dvema odstotkoma podpore (maja 3,2 odstotka) in SNS z 1,5 odstotka (maja 2,8 odstotka).

Delež neopredeljenih se je okrepil. Neodločenih je 9,8 odstotka anketirancev (maja 9,3). Nobene stranke ne bi volilo 7,2 odstotka (maja šest odstotkov), 2,6 odstotka anketirancev, enako kot maja, ni želelo odgovoriti.

Aktualni oblasti sicer nasprotuje več kot 45 odstotkov vprašanih (45,4 odstotka). Delo vlade podpira 38,5 odstotka anketirancev, preostali so neopredeljeni (17,3 odstotka).

Kdo so najbolj priljubljeni politiki

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike, sledijo prvak SD Matjaž Han, predsednik NSi ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič.

Premier in prvak SDS Janez Janša je na šestem mestu, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob pa na 13. mestu. Sledita mu predsednik Demokratov Anže Logar na 14. ter sokoordinator Levice Luka Mesec na 15. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je na zadnjem, 20. mestu.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV prek telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 22. in 24. junijem na reprezentativnem vzorcu 721 polnoletnih prebivalcev Slovenije.