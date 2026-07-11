Kaj v naslednjih dneh in tednih čaka maturante (in njihove starše)

Letošnji maturanti bodo rezultate splošne mature izvedeli 13. julija, nato pa se bo začelo obdobje negotovega čakanja na razplet vpisa na fakultete. Čeprav so maturitetni rezultati objavljeni in vodeni elektronsko, bodo bodoči študenti in študentke novico o sprejemu na izbrani študijski program prejeli šele v času do 24. julija. Zakaj med obema datumoma mineta skoraj dva tedna, kaj v tem času poteka v ozadju, zakaj vseh prijav ni mogoče obdelati takoj in kateri datumi bodo v prihodnjih tednih odločali o študijski prihodnosti na tisoče mladih?