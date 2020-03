Rib je na trgu več kot dovolj, meduz v morju pa preveč

Kompasna meduza je v našem morju najbolj pekoča in kopalci si srečanje z njo zelo dobro zapomnijo.

Foto Manja Rogelja

Koper – Virus je v dodatne stiske spravil tudi ribiče. Nenadoma se namreč kaže, da je rib v naših ribarnicah več, kot jih lahko prodajo. In to kljub dejstvu, da se razmere v morju niso kaj prida izboljšale, da ribjih jat torej ni nenadoma več. Nasprotno. V morju je kot pogosto v pomladnih mesecih letos celo nekaj več različnih vrst klobučnjakov.Največ je uhatih klobučnjakov (Aurelia aurita), pa velikih morskih klobukov (Rhizostoma pulmo), morskih kolesc (Aequorea forskalea) in kompasnih meduz (Chrysaora hysoscella). Zaradi klobučnjakov, ki se v pomladnih mesecih pogosteje zapletajo v mreže, imajo ribiči seveda več dela in bolj prazne mreže.Toda ponudba rib je v obmorskih ribarnicah vseeno dobra. In to kljub dejstvu, da so, denimo na tržnici v Kopru pred dvema dnevoma omejili prodajo rib ribičem na stojnicah, tako kot tudi kmetijskih pridelkov. Razpoložljivo količino rib v obmorskih ribarnicah narekujeta dve drugi bistveno spremenjeni okoliščini. Na prvem mestu so to zaprti gostinski lokali, v katerih ne odkupujejo več rib. Tako v Sloveniji kot tudi pri naših zahodnih in južnih sosedih ponudba rib nenadoma presega povpraševanje zaradi drastično zmanjšane prodaje rib v več sto lokalih. Številnim istrskim ribičem se ne izplača več voziti rib in drugih morskih organizmov niti na tržaško borzo, saj je povpraševanje manjše in cene nižje.Koprski ribiči, ki so na tržnici izgubili stojnice, seveda niso zadovoljni, saj bodo zdaj lahko prodajali samo še s čolnov na pomolih. Z zaprtjem stojnic so izgubili nekaj možnosti za zaslužek in nekaj delovnih mest. Koprski ribič Renato Bonja zato pravi, da pričakujejo državno pomoč.Kupci imajo kljub vsem spremembam v ribarnicah na voljo več rib, za najboljše (in tiste bolj sveže) pa se bodo vseeno še zmeraj morali bolj potruditi (stopiti do ribiških pomolov) ali pa odšteti kak evro več.