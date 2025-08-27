  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    Zastoji na primorski avtocesti so se še povečali po zaprtju dela vipavske hitre ceste. FOTO: Mavric Pivk
    Galerija
    Zastoji na primorski avtocesti so se še povečali po zaprtju dela vipavske hitre ceste. FOTO: Mavric Pivk
    STA
    27. 8. 2025 | 17:49
    27. 8. 2025 | 17:50
    3:36
    A+A-

    Prvi mož Darsa Andrej Ribič je predstavnikom lokalne skupnosti danes poskušal vnovič pojasniti nekatere nejasnosti, do katerih je prišlo zaradi novega prometnega režima po zaprtju dela vipavske hitre ceste. Med drugim so našli začasno rešitev za lokalni tovorni promet v Sežani. Z avtoprevozniki pa se bo v četrtek sestala infrastrukturna ministrica.

    Kot je danes v izjavi po srečanju s predstavniki Dijaške skupnosti Celje poudaril Ribič, Dars ni kriv za zastoje, do katerih prihaja na mejnem prehodu Fernetiči, kamor je preusmerjen tovorni tranzit. Zastoje po njegovem povzroča mejna kontrola na italijanski strani. »Mi smo se dogovorili z italijansko stranjo za nek drugačen režim in upam, da bodo Italijani to v kratkem sprejeli in da bodo odprli še drug vozni pas, tako da do zastojev ne bi več prihajalo,« je povedal.

    Ribič se je danes sestal tudi z vsemi tistimi, s katerimi so se dogovarjali za režim, ki velja sedaj, torej s predstavniki lokalne skupnosti, pa tudi s predstavniki policije in gasilcev. Kot je dejal, so sestanek sklicali zato, da razčistijo nekatere nejasnosti in dezinformacije, ki so se pojavile v javnosti.

    Avtoprevozniki so zahtevali odstop vodstva Darsa, Andrej Ribič to zavrača. FOTO: Dejan Javornik
    Avtoprevozniki so zahtevali odstop vodstva Darsa, Andrej Ribič to zavrača. FOTO: Dejan Javornik

    Kot je po sestanku v telefonskem pogovoru za STA pojasnil župan občine Sežana Andrej Sila, so na današnjem sestanku iskali predvsem rešitev za lokalno gospodarstvo. »Za ta namen je zdaj omogočen izvoz Senožeče in potem prek Štorij in regionalne ceste v samo mesto Sežana,« je dejal.

    Po besedah župana sta sicer tako policija kot Dars zelo odzivna in skupaj sproti iščejo rešitve za razbremenitev primorske avtoceste.

    Ribič se je dotaknil tudi pozivov k odstopu, ki so se pojavili te dni zaradi kaosa na cestah, in zatrdil, da odstopiti ne namerava. »Jaz bom odstopil zaradi kaosa, ali ga jaz povzročam? Dajte, prosim,« je dejal.

    Izjave, da so avtoprevozniki ujetniki Darsa, je Ribič medtem označil za napačne in veliko manipulacijo. Več bo pojasnil v četrtek, je dodal.

    Zastoji na slovenskih cestah so postali stalnica. FOTO: Dejan Javornik
    Zastoji na slovenskih cestah so postali stalnica. FOTO: Dejan Javornik

    V četrtek dopoldne se bo sicer s predstavniki avtoprevoznikov, ki so v torek na hitro sklicali popoldanski sestanek na Razdrtem, nanj pa povabili predstavnike vlade in Darsa, sestala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Ta je danes ob robu novinarske konference ljubljanskega župana Zorana Jankovića poudarila, da je bila ureditev prometa po zaprtju dela vipavske hitre ceste strokovno utemeljena, do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, pa prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.

    Četrtkov sestanek z avtoprevozniki je bil, kot je poudarila infrastrukturna ministrica, sklican že prejšnji teden. Torkov sklic sestanka in grožnje z zaporo primorske avtoceste je zato ocenila kot nekorektne. Poudarila je, da ministrstvo za notranje zadeve, Dars in občine vlagajo velike napore v to, da se stvari uredijo. »Z grožnjami pa po moji oceni prav hudo daleč nikoli ne prideš,« je še poudarila.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Prevozniki: Razmere na primorski avtocesti so nevzdržne, nastaja velika škoda

    Po sestanku na Razdrtem, ki se ga odgovorni niso udeležili, avtoprevozniki zaradi zastojev napovedujejo zapore avtoceste.
    26. 8. 2025 | 13:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podražitev goriv

    Država se bo odpovedala delu dajatev na dizel

    Ugodnosti bodo deležni vsi, tako domači in tuji prevozniki kot tudi državljani.
    22. 6. 2022 | 14:42
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Satira

    (SATIRA) Je bela cesta!

    Dokler oba tiča žuli ista Evropa, dotlej je njuno prijateljstvo trdno kot kamen in kost.
    Boris Šuligoj 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Luka Koper

    Zastoji na cestah in tirih povzročajo vse resnejše preglavice logistom

    V šestih mesecih so v Luki skupaj pretovorili 11,4 milijona ton blaga, to je le odstotek več kot lani.
    Boris Šuligoj 22. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dela na cesti

    Minister zaradi dolgih zastojev na Fernetičih Italijo pozval k ukrepanju

    Zaradi italijanske mejne kontrole, ki poteka le na eni stezi, na hitri cesti nastajajo večkilometrski zastoji.
    21. 8. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    DarszastojiprometItalijaavtocesta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Slovenski veleposlanik predčasno zapušča Izrael

    Pri odhodu Bogdana Batiča naj bi šlo za osebne razloge.
    27. 8. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Obupani Putinov zaveznik stavi na Trumpovo pomoč

    Tudi po odvzemu mandata se Milorad Dodik vede, kot da še vedno vodi Republiko Srbsko.
    Novica Mihajlović 27. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Kljub štiridnevnemu delovniku, ki je tukaj že nekaj običajnega, BDP raste

    Nizozemska je s krajšim delovnim tednom dosegla visoko produktivnost in srečne otroke, a se sooča z neenakostjo med spoloma in pomanjkanjem delavcev.
    27. 8. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometni zastoji

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    27. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Kljub štiridnevnemu delovniku, ki je tukaj že nekaj običajnega, BDP raste

    Nizozemska je s krajšim delovnim tednom dosegla visoko produktivnost in srečne otroke, a se sooča z neenakostjo med spoloma in pomanjkanjem delavcev.
    27. 8. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometni zastoji

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    27. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo