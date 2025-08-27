Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

Prvi mož Darsa Andrej Ribič je predstavnikom lokalne skupnosti danes poskušal vnovič pojasniti nekatere nejasnosti, do katerih je prišlo zaradi novega prometnega režima po zaprtju dela vipavske hitre ceste. Med drugim so našli začasno rešitev za lokalni tovorni promet v Sežani. Z avtoprevozniki pa se bo v četrtek sestala infrastrukturna ministrica.

Kot je danes v izjavi po srečanju s predstavniki Dijaške skupnosti Celje poudaril Ribič, Dars ni kriv za zastoje, do katerih prihaja na mejnem prehodu Fernetiči, kamor je preusmerjen tovorni tranzit. Zastoje po njegovem povzroča mejna kontrola na italijanski strani. »Mi smo se dogovorili z italijansko stranjo za nek drugačen režim in upam, da bodo Italijani to v kratkem sprejeli in da bodo odprli še drug vozni pas, tako da do zastojev ne bi več prihajalo,« je povedal.

Ribič se je danes sestal tudi z vsemi tistimi, s katerimi so se dogovarjali za režim, ki velja sedaj, torej s predstavniki lokalne skupnosti, pa tudi s predstavniki policije in gasilcev. Kot je dejal, so sestanek sklicali zato, da razčistijo nekatere nejasnosti in dezinformacije, ki so se pojavile v javnosti.

Avtoprevozniki so zahtevali odstop vodstva Darsa, Andrej Ribič to zavrača. FOTO: Dejan Javornik

Kot je po sestanku v telefonskem pogovoru za STA pojasnil župan občine Sežana Andrej Sila, so na današnjem sestanku iskali predvsem rešitev za lokalno gospodarstvo. »Za ta namen je zdaj omogočen izvoz Senožeče in potem prek Štorij in regionalne ceste v samo mesto Sežana,« je dejal.

Po besedah župana sta sicer tako policija kot Dars zelo odzivna in skupaj sproti iščejo rešitve za razbremenitev primorske avtoceste.

Ribič se je dotaknil tudi pozivov k odstopu, ki so se pojavili te dni zaradi kaosa na cestah, in zatrdil, da odstopiti ne namerava. »Jaz bom odstopil zaradi kaosa, ali ga jaz povzročam? Dajte, prosim,« je dejal.

Izjave, da so avtoprevozniki ujetniki Darsa, je Ribič medtem označil za napačne in veliko manipulacijo. Več bo pojasnil v četrtek, je dodal.

Zastoji na slovenskih cestah so postali stalnica. FOTO: Dejan Javornik

V četrtek dopoldne se bo sicer s predstavniki avtoprevoznikov, ki so v torek na hitro sklicali popoldanski sestanek na Razdrtem, nanj pa povabili predstavnike vlade in Darsa, sestala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Ta je danes ob robu novinarske konference ljubljanskega župana Zorana Jankovića poudarila, da je bila ureditev prometa po zaprtju dela vipavske hitre ceste strokovno utemeljena, do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, pa prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.

Četrtkov sestanek z avtoprevozniki je bil, kot je poudarila infrastrukturna ministrica, sklican že prejšnji teden. Torkov sklic sestanka in grožnje z zaporo primorske avtoceste je zato ocenila kot nekorektne. Poudarila je, da ministrstvo za notranje zadeve, Dars in občine vlagajo velike napore v to, da se stvari uredijo. »Z grožnjami pa po moji oceni prav hudo daleč nikoli ne prideš,« je še poudarila.