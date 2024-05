Ribiči naj ne bi bili več talci mejnega spora

V nadaljevanju preberite:

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je sporočilo, da bo v četrtek na svoji spletni strani objavilo odločitev oziroma morda že kar sodbo v primeru slovenskih ribičev, ki so tožili Hrvaško. Slovenski ribiči se sklicujejo na to, da so lovili v morju, ki je po arbitražni razsodbi slovensko, prejeli pa so visoke kazni hrvaške države.

V nasprotju s preteklimi obdobji, ko sta Hrvaška in Slovenija javno komentirali postopke pred mednarodnimi sodišči v zvezi z vprašanji uresničevanja arbitražne razsodbe, sta se v primeru zadnjega sodnega postopka pred ESČP, obe strani zavili v molk. Eden od razlogov je tudi ta, da v primeru slovenskih ribičev, ki tožijo Hrvaško, ne gre za meddržavni spor, zato slovenska stran uradnih izjav seveda ne daje.

Kaj ribiči lahko pričakujejo v četrtek? ESČP lahko odloči, da iz procesnih razlogov tožb slovenskih ribičev ne sprejme v obravnavo. Če pa bo mali senat ESČP vsebinsko odločil, sta možni dve opciji. Prva je, da zavrže tožbe ribičev kot neutemeljene, druga pa, da odloči slovenskim ribičem v prid, kar pomeni, da bi sodišče pri sodbi upoštevalo arbitražno razsodbo. V vsakem primeru pa se lahko tako slovenski ribiči kot Hrvaška pritožijo na veliki senat ESČP.