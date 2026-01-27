Zaprte zabave za odrasle v znanem zdravilišču

Zdravilišče Rimske terme je v zadnjih dneh pritegnilo veliko pozornosti in različnih odzivov javnosti zaradi promocije zaprtih erotičnih dogodkov, ki naj bi marca potekali v kompleksu. Vabilo na petdnevni dogodek Spicy Spa, ki ga je objavil zunanji organizator, je po spletu sprožilo val ogorčenja in vprašanj o dopustnosti takih prireditev v okviru znanega zdravilišča.

Organizator s sedežem v Franciji v promocijskih materialih opisuje dogodek z besedami, kot so »potujte nazaj v čas bogov Bakhusa, Venere in Kupida«, ter opisi, ki parom in samskim ponujajo »vročo pustolovščino in zabavo«. Cene nastanitve v času dogodka so po objavah dosegle tudi do skoraj 3000 evrov, oglas pa je bil glede na ponudbo razprodan.

V Rimskih termah za Večer pojasnjujejo, da je dogodek Spicy Spa potekal marca lani, pri tem pa niso sodelovali kot organizator, soorganizator ali promotor. Prostore hotela je zunanji organizator najel na podlagi pogodbe, medtem ko sta trženje in prodaja vstopnic v celoti v domeni organizatorja. Zaradi objav, v katerih je zdravilišče prepoznavno povezano s tem dogodkom, so od organizatorja zahtevali odstranitev materialov, ki bi lahko neposredno vezali Spicy Spa na identiteto Rimskih term.

Poudarili so tudi, da je bil dogodek zaprt, namenjen izključno polnoletnim udeležencem, s 24-urnim varovanjem, v času njegovega poteka pa hotel ni bil dostopen javnosti. Prostorov, ki so namenjeni zdraviliškim, medicinskim in rehabilitacijskim storitvam, organizator ni najel.

Del javnosti je pri tem izrazil ogorčenje in zaskrbljenost, zlasti zaradi videoposnetkov in opisa vsebine dogodka, ki sta se začela širiti po spletu. Nekateri so se spraševali o vplivu takih prireditev na ugled zgodovinskega zdravilišča in ali bi bilo treba bolj jasno opredeliti informacije za obiskovalce, navaja portal 24 ur.

Rimske terme zagotavljajo, da sta higiena in varnost gostov ključni prioriteti ter da so po dogodku izvedli temeljito čiščenje in kontrole kakovosti kopalne vode. Ali bo dogodek Spicy Spa ponovno organiziran tudi marca letos, pa zdravilišče še ni potrdilo, poroča portal 24 ur.