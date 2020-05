Rimski vrelec kupila podjetnica z eksplozivom

Kompleks obsega slabih 17.000 kvadratnih metrov površin. Športne bodo na boljo že letos. FOTO: Bojan Todorović/StudioK2

Ruski poslovnež poplačan

Ni znakov korupcije



Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ni sprejela v obravnavo prijave enega od neizbranih ponudnikov, ki se je nanašala na Rimski vrelec. »Gre za pavšalne in neutemeljene očitke. V zadevi ni mogoče identificirati kakršnihkoli sumov kršitev iz pristojnosti komisije oziroma kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je komisija obravnavo prijave zavrnila,« so sporočili iz KPK.

Ravne na Koroškem – Občini Ravne je po več letih končno uspelo prodati Rimski vrelec, zapuščen turistični kompleks pod Uršljo goro. Kupilo ga je podjetje Rimski vrelec, ki ga vodi, kapitalsko pa ga podpirata Ravenčanka, uspešna podjetnica z eksplozivom v Avstraliji, in njen partnerPodjetje Rimski vrelec, ki je za nakup odštelo 286.500 evrov, namerava v prihodnjih letih na lokacijo vložiti od dva do tri milijone evrov. V manjšem, butičnem hotelu za največ 35 oseb in glampingu za največ dvajset oseb ter spremljajočih dejavnostih bo delo dobilo dvajset ljudi. Prvi razpis, za hišnika, so že objavili.Po poslovnem načrtu, ki so ga objavili tudi na spletni strani rimskivrelec.si, bodo v prvi fazi, to je letos in prihodnje leto, pripravili projektno dokumentacijo, pridobili vsa dovoljenja ter uredili športnorekreacijske površine na območju, ki skupaj obsega slabih 17.000 kvadratnih metrov. Leta 2022 se bodo lotili gradnje glampinga in začeli obnovo hotela, ki je zaprt že skoraj dve desetletji. Leto pozneje naj bi projekt, ki ga bodo izvedli z lastnimi sredstvi, že zaključevali, povsem končali pa maja leta 2024.Marjana Kaker, ki že trideset let živi v Avstraliji, je zelo navezana ne le na Ravne, ampak na celo Koroško in Slovenijo. »Vsako leto pride v domovino dvakrat ali trikrat. V Avstraliji je velika in uspešna podjetnica, ki se ukvarja z izdelavo eksplozivov za tamkajšnje rudnike. Ima dve podjetji, eno v solastništvu s Kitajci,« je povedal direktor Rimskega vrelca Peter Čuješ.Po mnenju ravenskega županaje povezanost Kakerjeve z domačim krajem dodatno zagotovilo, da bo uresničila postavljene načrte. Tomažu Roženu je s prodajo Rimskega vrelca uspelo rešiti eno od treh lokacij, ki občini povzroča veliko težav. Druga je Ivarčko jezero, v bližini Rimskega vrelca, v lasti družbe SG Automotive, ki je v prisilni poravnavi. To je območje, ki je večje od Rimskega vrelca in ima okoli 50.000 kvadratnih metrov površin. Občini Ravne še ni uspelo vzpostaviti stika s prisilno upraviteljico, saj bi bila ob primerni ceni pripravljena zemljišče odkupiti. Odločila bo cena. Od zadnje sodne cenitve se je cena za zemljišče z 1,4 milijona evrov spustila na 800.000, kar je po županovi oceni še vedno previsok znesek za nakup lokacije.Ravenska občina je Rimski vrelec prodala bremena prosto, saj je pred podpisom pogodbe poravnala zadnji obrok od celotne kupnine 480.000 evrov iz sodne poravnave z nesojenim investitorjem Rimskega vrelca, ruskim imunopatologom Muso T. Abidovim. Pred osmimi leti je obljubljal moderen zdraviliško-rehabilitacijski center. V Kotljah ni izkopal niti ene gradbene jame, kaj šele vložil obljubljenih 2,3 milijona evrov.