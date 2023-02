Robert Golob: Če kaj, ta minister ve, da je biti minister politična funkcija

Vse tri koalicijske stranke so že napovedale podporo kandidatu za notranjega ministra Boštjana Poklukarja, zato presenečenj kljub nekaterim pomislekom danes ni pričakovati. »Če kaj, ta minister ve, da je biti minister politična funkcija. Natančno se zaveda razmejitve med policijo in ministrom. Verjamem, da smo nesporazumi, ki smo jim bili priča v preteklem letu, stvar preteklosti. Boštjan Poklukar se zaveda, da je politični funkcionar in kje so meje, ki jih ne sme prestopiti na relaciji do policije,« je predsednik vlade Robert Golob danes prvič pojasnil svojo izbiro kandidata, ki bo nasledil Tatjano Bobnar. Ta je odstopila zaradi domnevnega vmešavanja Golobove ekipe v kadrovske odločitve na policiji.

Golob je ponovil tudi prioritete na področju notranjega resorja, ki jih je na predstavitvi pristojnega parlamentarnega odbora nanizal Poklukar. Ključna prioriteta je boj proti korupciji. Nadaljevali naj bi z umikom ograje na južni meji. Policijo pa naj bi depolitizirali in profesionalizirali. Sredstva za modernizacijo policije so v proračunu za letošnje in prihodnje leto zagotovljena, je zagotovil Golob.

Zaradi zamude predsednika vlade se je seja državnega zbora začela uro kasneje, kar je zmotilo predvsem poslansko skupino SDS, ki je zato – z izjemo Anžeta Logarja – zapustila sejo. Zakaj je zamujal, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ni želela pojasnjevati.

»Prazne klopi dokazujejo, kdo se boji korupcije oziroma preiskovanja korupcije,« se je ob to obregnil Golob.

Svoje ekipe Poklukar, ki je bil minister za notranje zadeve v Šarčevi vladi, še ni razkril, a omenja se možnost menjave državnih sekretarjev. Prav tako je pričakovati, da na položaju generalnega direktorja policije ne bo ostal sedanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav. »In spet bomo morda na začetku. Počasi se pojavlja tisti občutek, ki nam je že znan iz obdobja prejšnje oblasti. Večkrat me prešine misel, ali bi se v Sloveniji lahko zgodilo, da bi novi ministri ob nastopu funkcije, namesto da takoj posežejo po zamenjavi generalnega direktorja, kdaj vprašali, kaj policija potrebuje za učinkovito delo,« je v intervjuju za Delo pričakovanja in strahove opisal David Antolovič, prvi mož kriminalistov.