Robert Golob delil plačan račun z dopusta na Ugljanu

Potem ko je Komisija za preprečevanje Korupcije (KPK) prejela prijavo zoper premierja Roberta Goloba zaradi njegovega dopustovanja na hrvaškem Ugljanu avgusta lani in v zvezi s tem uvedla predhodni preizkus, je Golob danes objavil račun in potrdilo o plačilu dopustovanja na Ugljanu.

Po poročanju oddaje Tarča na Televiziji Slovenija (TVS) prejšnji teden naj bi Golob na Hrvaškem dopustoval v hotelu očeta slovenskega podjetnika in zaposlenega na Slovenskih železnicah Mihe Piškurja. Ta je po poročanju Tarče prek svojega podjetja DC Limited v času Golobove vlade od Darsa prejel dobrih 47.000 evrov, od Gen-i Sonce pa v zadnjih sedmih mesecih slabih 100.000 evrov. Za prvih 20 mesecev sodelovanja med DC Limited in Gen-i Sonce pa podatki o dejanskih plačilih niso javno objavljeni.

V zvezi s tem dopustovanjem je KPK po poročanju portala Info360 zoper premierja prejela prijavo, ki jo bo obravnavala v predhodnem preizkusu.

Golob pa je danes na družbenih omrežjih objavil račun in potrdilo o plačilu dopustovanja na Ugljanu. Iz računa je razvidno, da je premier s soprogo Tino Gaber v hotelu na Ugljanu dopustoval med 7. in 12. avgustom lani in da je račun poravnal sam.

To sicer za Goloba ni prvi postopek pred KPK v času vodenja vlade. V zadevi Bobnar je KPK že podala ugotovitve o kršitvah integritete, a je Golob napovedal, da bo odločitev sodno izpodbijal. Glede odločitve v zadevi Karigador pa je KPK navedla, da morajo v tej zadevi razrešiti še nekatera procesna dejanja, nato bo na vrsti vsebinsko odločanje.