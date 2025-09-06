  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Robert Golob in Tina Gaber poročena, matičar Zoran Janković (FOTO)

    Premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan.
    Robert Golob in Tina Gaber sta se naposled poročila, njun matičar je bil Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Robert Golob in Tina Gaber sta se naposled poročila, njun matičar je bil Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
    R. I., STA
    6. 9. 2025 | 15:11
    6. 9. 2025 | 15:49
    3:31
    A+A-

    Premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Poročni obred, ki je minil brez prisotnosti javnosti in medijev, je vodil ljubljanski župan Zoran Janković. Poroka je potekala stran od oči javnosti, nevesto in ženina sta na skupno pot pospremili njuni družini in prijatelji.

    image_alt
    Kaj v protokolarnem smislu spreminja poroka Roberta Goloba in Tine Gaber

    Takole je prispel na dogodek matičar, ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Dejan Javornik
    Takole je prispel na dogodek matičar, ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Dejan Javornik

    Med svati so tudi nekateri člani Gibanja Svoboda, med njimi podpredsednika vlade in ministra Klemen Boštjančič in Matej Arčon, vodja strankinih poslancev Nataša Avšič Bogovič. Od vidnejših obrazov se poroke udeležujejo tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, podjetniki Janez Škrabec, Tomaž Subotič in Joc Pečečnik, generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. Na dogodku ni prisotnih tujih državnikov.

    Pred vilo Tartini se je zbralo veliko fotoreporterjev. FOTO: Dejan Javornik
    Pred vilo Tartini se je zbralo veliko fotoreporterjev. FOTO: Dejan Javornik

    Katarina Benček in njen partner. FOTO: Dejan Javornik
    Katarina Benček in njen partner. FOTO: Dejan Javornik

    Dostop do prizorišča prve premierske poroke v Slovenije je varovan in za medije zaprt. Kljub temu pa je bilo v okolici vile slišati del obreda, med drugim je izmenjavo prstanov pospremila pesem Sreča na vrvici. Ob koncu obreda pa je sledil bučen aplavz. Pri organizaciji poroke državni protokol ne sodeluje, stroške poroke mladoporočenca krijeta sama.

    Vila Tartini je protokolarni objekt

    Je pa na dogodku zagotovljeno varovanje, ki tudi sicer velja za predsednika vlade, saj je varovana oseba 24 ur na dan, ne glede na to, kje se nahaja, in se temu varovanju tudi ne more odpovedati. Kot so v teh dneh na policiji pojasnili za medije, sodelujejo pri izvajanju ukrepov varovanja. »Sami ukrepi varovanja so del načrta varovanja, ki pa je označen s stopnjo tajnosti,« so navedli.

    image_alt
    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Policija je do nedelje ob 9. uri zaradi izvajanja policijskih nalog prepovedala letenje v radiju 500 metrov okoli Vile Tartini s sistemi brezpilotnih zrakoplovov z izjemo zrakoplov policije in zrakoplova podjetja Kolman Aerial. Prometni režim po poročanju Primorskih novci v Strunjanu ostaja nespremenjen, nekaj parkirnih mest je rezerviranih in temu primerno označenih.

    Robert Golob in Tina Gaber sta bila tudi varovana. FOTO: Dejan Javornik
    Robert Golob in Tina Gaber sta bila tudi varovana. FOTO: Dejan Javornik

    Robert Golob in Tina Gaber sta bila tudi varovana. FOTO: Dejan Javornik
    Robert Golob in Tina Gaber sta bila tudi varovana. FOTO: Dejan Javornik

    Prizorišče današnjega dogodka Vila Tartini je sicer protokolarni objekt in je del Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve RS - JGZ Brdo. Na tem mestu je nekoč stala vila piranske družine Tartini, današnjo vilo pa so zgradili sredi prejšnjega stoletja po načrtih arhitektov Vinka Glanza in Jute Krulc.

    Pevec Miran Rudan FOTO: Dejan Javornik
    Pevec Miran Rudan FOTO: Dejan Javornik

    Nekdanji gospodarstvenik, danes pa predsednik vlade in prvak Gibanja Svoboda Golob je nekdanjo manekenko, spletno vplivnico in lobistko Gaber kot svojo partnerko sicer javnosti uradno predstavil na državni proslavi pred slovenskim kulturnim praznikom februarja 2023. Odtlej je bila njuna zveza večkrat v središču pozornosti, mediji pa so tudi večkrat ugibali o njuni poroki. Par je svojo zaroko uradno potrdil dober teden pred poroko z objavo skupne fotografije na Instagramu ter pripisom »Ti, jaz. Midva«, ki sta mu dodala simbol prstana.

    Več iz teme

    Robert GolobporokaTina GaberVila TartiniStrunjan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

