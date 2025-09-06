Robert Golob in Tina Gaber poročena, matičar Zoran Janković (FOTO)

Premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Poročni obred, ki je minil brez prisotnosti javnosti in medijev, je vodil ljubljanski župan Zoran Janković. Poroka je potekala stran od oči javnosti, nevesto in ženina sta na skupno pot pospremili njuni družini in prijatelji.

Takole je prispel na dogodek matičar, ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Dejan Javornik

Med svati so tudi nekateri člani Gibanja Svoboda, med njimi podpredsednika vlade in ministra Klemen Boštjančič in Matej Arčon, vodja strankinih poslancev Nataša Avšič Bogovič. Od vidnejših obrazov se poroke udeležujejo tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, podjetniki Janez Škrabec, Tomaž Subotič in Joc Pečečnik, generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. Na dogodku ni prisotnih tujih državnikov.

Pred vilo Tartini se je zbralo veliko fotoreporterjev. FOTO: Dejan Javornik

Katarina Benček in njen partner. FOTO: Dejan Javornik

Dostop do prizorišča prve premierske poroke v Slovenije je varovan in za medije zaprt. Kljub temu pa je bilo v okolici vile slišati del obreda, med drugim je izmenjavo prstanov pospremila pesem Sreča na vrvici. Ob koncu obreda pa je sledil bučen aplavz. Pri organizaciji poroke državni protokol ne sodeluje, stroške poroke mladoporočenca krijeta sama.

Vila Tartini je protokolarni objekt

Je pa na dogodku zagotovljeno varovanje, ki tudi sicer velja za predsednika vlade, saj je varovana oseba 24 ur na dan, ne glede na to, kje se nahaja, in se temu varovanju tudi ne more odpovedati. Kot so v teh dneh na policiji pojasnili za medije, sodelujejo pri izvajanju ukrepov varovanja. »Sami ukrepi varovanja so del načrta varovanja, ki pa je označen s stopnjo tajnosti,« so navedli.

Policija je do nedelje ob 9. uri zaradi izvajanja policijskih nalog prepovedala letenje v radiju 500 metrov okoli Vile Tartini s sistemi brezpilotnih zrakoplovov z izjemo zrakoplov policije in zrakoplova podjetja Kolman Aerial. Prometni režim po poročanju Primorskih novci v Strunjanu ostaja nespremenjen, nekaj parkirnih mest je rezerviranih in temu primerno označenih.

Robert Golob in Tina Gaber sta bila tudi varovana. FOTO: Dejan Javornik

Prizorišče današnjega dogodka Vila Tartini je sicer protokolarni objekt in je del Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve RS - JGZ Brdo. Na tem mestu je nekoč stala vila piranske družine Tartini, današnjo vilo pa so zgradili sredi prejšnjega stoletja po načrtih arhitektov Vinka Glanza in Jute Krulc.

Pevec Miran Rudan FOTO: Dejan Javornik

Nekdanji gospodarstvenik, danes pa predsednik vlade in prvak Gibanja Svoboda Golob je nekdanjo manekenko, spletno vplivnico in lobistko Gaber kot svojo partnerko sicer javnosti uradno predstavil na državni proslavi pred slovenskim kulturnim praznikom februarja 2023. Odtlej je bila njuna zveza večkrat v središču pozornosti, mediji pa so tudi večkrat ugibali o njuni poroki. Par je svojo zaroko uradno potrdil dober teden pred poroko z objavo skupne fotografije na Instagramu ter pripisom »Ti, jaz. Midva«, ki sta mu dodala simbol prstana.