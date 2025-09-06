Robert Golob in Tina Gaber si bosta v Strunjanu obljubila večno zvestobo

Na Prešernovi proslavi februarja 2023 je premiera Roberta Goloba Tina Gaber v javnosti spremljala prvič. Danes pa se bosta v Strunjanu v protokolarnem objektu Vila Tartini poročila. Že od samega začetka, ko so se v javnosti pojavile novice o premierjevi poroki, se je začelo špekulirati, ali gre v tem primeru samo za poroko ali je v ozadju pridobivanje političnega kapitala pred volitvami.

Mnenja so različna, Igor Lukšič, nekdanji politik in predavatelj na FDV, je med drugim pred dnevi za Delo dejal, da vse, kar premier počne na očeh javnosti, gradi njegovo politično telo. Dejal je, da je čas poroke pametno tempiran na politično jesen. Medtem pa je Janja Božič Marolt, ustanoviteljica in direktorica inštituta Mediana, dejala, da bi bilo v tem smislu bolj pametno poroko načrtovati tik pred volitvami.

V protokolarnem smislu se, kot smo že poročali, zaradi same poroke za Tino Gaber ne bo kaj dosti spremenilo. Kot odgovarjajo na Protokolu Republike Slovenije, glede na sklep o določitvi protokolarnih pravil med protokolarne dogodke sodijo tudi protokolarni dogodki zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije. Zato tudi v praksi glede protokolarnih storitev ne delajo razlik, ali gre za zakonca ali partnerja najvišjih predstavnikov države.

Dejstvo pa je, da je Tina Gaber kot premierjeva partnerka najbolj izpostavljena in angažirana med vsemi partnerji oz. partnerki premierjev in premierke vseh 15 slovenskih vlad. Kot je že pred časom za Delo strnila dolgoletna šefinja državnega protokola Ksenija Benedetti, se dosedanje soproge in partnerke v nasprotju s Tino Gaber niso toliko pojavljale, ostajale so vpete v svoje poklicno življenje in zato tudi niso vzbujale toliko pozornosti.

Nepoznana vila za znana mladoporočenca

Poroka, ki bo zasebna, a sicer varovana, bo v Strunjanu, v dosti nepoznanem protokolarnem objektu - v Vili Tartini. Vila Tartini danes skupaj s Posestvom Brdo pri Kranju, Gradom Strmol in Vilo Bled sodi pod okrilje Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo), a je kot protokolarni objekt slabo prepoznana. Njeno upravljanje je v celoti prevzela država oziroma Zavod JGZ Brdo po poteku desetletne najemne pogodbe s Termami Krka.

Vila leži ob strunjanski plaži, ki pa je v soboto zaradi poroke ne nameravajo zapirati, prav tako bo za obiskovalce in kopalce plaže odprto tamkajšnje parkirišče, na katerem bo za potrebe poroke rezerviranih le nekaj mest, so poročale Primorske novice.

Poročil ju bo ljubljanski župan

Predsednika vlade in njegovo partnerko bo poročil ljubljanski župan Zoran Janković, ki je v torek novico tudi potrdil. V šali je dejal, da vsakemu novoporočenemu paru da 50 let garancije. Četudi bo šlo za zasebno poroko, ki ne bo na očeh javnosti, pa bodo na poroki tudi znana imena. Med povabljenimi je, kot navaja N1, več vidnih članov Gibanja Svoboda: finančni minister Klemen Boštjančič, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič.

Tina Gaber je včeraj delila fotografijo na instagramu, ob njen pa napisala: 'Še en dan'.

Že pred dobrim tednom pa sta s skupno fotografijo potrdila, da si bosta obljubila večno zvestobo.

Obleka iz Zagreba?

Kot poročanje revije Suzy povzema Siol, naj bi bili nevestini družici njena sestra Urša Gaber ter tesna prijateljica Pina Weisseisen. Obe sta sicer zaposleni v Golobovem kabinetu. Revija Suzy je ob tem razkrila še, da naj bi imela nevesta pripravljeni dve obleki priznanega oblikovalca, po kateri se je odpravila v Zagreb.