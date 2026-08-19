Golob je Janšo pozval k sklicu Sveta za nacionalno varnost

Prvak opozicije Robert Golob poziva premiera Janeza Janšo, naj skliče sejo Sveta za nacionalno varnost. Na njej naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Opozarja, da slednja ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj.

Kot je pojasnil predsednik Gibanja Svoboda Golob, se v zadnjih dneh v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju, tujem vmešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko neposredno zadevajo nacionalno varnost Republike Slovenije. »Nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj, še manj pa področje, na katerem bi veljala različna merila glede na to, katera tuja država je v posameznem primeru vpletena,« je dodal.

Robert Golob je Janeza Janšo pozval k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost. FOTO: Blaž Samec

Če obstajajo informacije, ki kažejo na ogrožanje nacionalne varnosti ali delovanje tujih obveščevalnih struktur v Sloveniji, morajo biti z njimi seznanjene pristojne institucije in prav tako morajo biti obravnavane na mestu, ki je temu namenjeno, je izpostavil. Zato Janšo poziva, da v najkrajšem možnem času skliče sejo Sveta za nacionalno varnost (Snav), na kateri naj pristojne službe in agencije predstavijo vse relevantne informacije.

Posebej nesprejemljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike Natašo Pirc Musar napada z obtožbami o vohunjenju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb. »Če za takšne obtožbe obstajajo dokazi, jih je treba predstaviti pristojnim institucijam. Če jih ni, pa je toliko bolj neodgovorno z njimi spodkopavati zaupanje v najvišje institucije države,« je dodal.

Janšo poziva tudi, da v skladu odlokom o Snav na sejo povabi tudi predsednico republike Pirc Musarjevo, predsednika DZ Zorana Stevanovića in predsednike opozicijskih strank. Po njegovem mnenju gre namreč za obravnavo vprašanj nacionalne varnosti, prej omenjene informacije pa se že prenašajo v tuje medije, s čimer je okrnjen ogled naše države.

»Pričakujem, da bomo vprašanja nacionalne varnosti obravnavali usklajeno in tam, kjer se ugotavljajo dejstva in prevzema odgovornost zanje, v okviru pristojnih državnih institucij,« je še zapisal.

V javnosti v preteklih tednih odmeva prijateljevanje predsednice republike Pirc Musarjeve z Viktorijo Krivolucko, Rusinjo, ki ima tudi slovensko državljanstvo. Ta teden je časnik Dnevnik v sodelovanju z avstrijsko tiskovno agencijo APA razkril, da je predsednica med letoma 2015 in 2022 večkrat obiskala Rusijo, nazadnje za novo leto 2022, nekaj tednov pred začetkom agresije Rusije na Ukrajino.

Prav tako se je izkazalo, da je bila Krivolucka pred leti v zvezi z Romanom Jegličem, ki je bil po osamosvojitvi namestnik direktorja takratne Varnostno-informativne službe (VIS), kasneje pa je živel v Rusiji.

Poslanec SDS Žan Mahnič zato meni, da obstaja sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo, kar so v uradu predsednice ostro zavrnili.

Sklepni del volilne kampanje pred zadnjimi državnozborskimi volitvami pa so močno zaznamovali tajno posneti, zmanipulirani in anonimno objavljeni pogovori tudi z vidnejšimi člani levosredinskega političnega pola, ki naj bi razkrivali mreže vpliva in domnevno korupcijo na levici.

Za njimi naj bi stali paraobveščevalci izraelske družbe Black Cube. Predstavniki Black Cube pa so večkrat obiskali sedež SDS na Trstenjakovi ulici v Ljubljani. Obiske je potrdila tudi Sova. Zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev je bilo na ustavno sodišče vloženih več ustavnih pritožb.

Za naslednji teden je sicer sklicana tudi komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), na kateri predsednica komisije Janja Sluga (Svoboda) pričakuje predstavitev informacij Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije.