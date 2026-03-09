  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Robert Golob Janeza Janšo označil za grožnjo EU

    Predsednik vlade Robert Golob je v intervjuju za Politico posvaril pred volilno zmago Viktorja Orbána in Janeza Janše.
    Premier je bil sicer kritičen do počasnega delovanja EU. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Premier je bil sicer kritičen do počasnega delovanja EU. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    R. I.
    9. 3. 2026 | 15:42
    9. 3. 2026 | 15:51
    3:01
    Predsednik vlade Robert Golob je v intervjuju za Politico komentiral pomen volitev v Sloveniji in na Madžarskem. Volitve v obeh državah vidi kot priložnost, da proevropske sile zadajo udarec populističnemu gibanju, h kateremu Golob uvršča tako madžarskega premiera Viktorja Orbá​na kot tudi vodjo opozicijske SDS Janeza Janšo

    »Ne gre samo za Slovenijo. Gre za obe državi. Če bi uspeli zmagati v obeh, mislim, da bi bil to resnično najbolj pozitiven signal za Evropsko unijo,« je dejal Golob. »Razumeti morate, da je bil Orbán v evropskem svetu dolga leta sam. Če Janša zmaga, se bo svet začel še bolj razdvajati,« je dejal Golob, ki meni, da je »Janša najtesnejši zaveznik Viktorja Orbána, kar jih bo Orbán kadarkoli imel.«

    image_alt
    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    »Orbán počne vse, kar je v njegovi moči, da bi razbil Evropsko unijo,« je ocenil Golob in posvaril, da bi bil Janša »povsem na Orbánovi strani … kar pomeni, da bi oba poskušala razbiti Evropsko unijo kot tako. To je resnična nevarnost.« Golob je Janšo obtožil še, da je v svojih prejšnjih vladah zlorabljal organe pregona, teptal načela pravne države in omejeval državljanske pravice. 

    »Mislim, da bi bila velika zmaga za Evropo, če bi nam uspelo zadržati skrajno desne populiste v obeh državah,« je navedel Golob.

    Robert Golob meni, da Viktor Orbán in Janez Janša predstavljata grožnjo EU. FOTO: Blaž Samec
    Robert Golob meni, da Viktor Orbán in Janez Janša predstavljata grožnjo EU. FOTO: Blaž Samec

    Premier je bil sicer kritičen do počasnega delovanja EU in se zavzel za hitrejše napredovanje, zlasti na področju tehnologije. Za Politico je opisal tudi svoje potovanje na Kitajsko, ki je, kot je dejal, potrdilo njegove sume o tem, kako daleč EU zaostaja na področju naprednih tehnologij.​

    image_alt
    Slovenska desnica, dovolj je. To nista kultura in dialog

    Zavzel se je tudi proti porabi zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje Ukrajine. »Osebno verjamem, da so zamrznjena sredstva naša najboljša pogajalska karta, ki jo ima Evropa. Zdaj, ko so ta sredstva zamrznjena, jih lahko uporabimo za pogajanja o miru. Če bi jih porabili, bi izgubili to karto. Potem ne bi imeli ničesar, kar bi lahko prinesli na pogajalsko mizo s Putinom,« je dejal.

    image_alt
    Premier Golob spet posvaril pred orbanizacijo Slovenije

    Obregnil se je tudi ob način oboroževanja, ki poteka v EU. »Tradicionalna orožarska industrija želi prodajati svoje že razvite izdelke, ti izdelki pa so zelo dragi – njihove delnice so zrasle – vendar na bojišču prihodnosti niso učinkoviti,« je dejal Golob in opozoril na prevlado poceni dronov v ukrajinski vojni. 

