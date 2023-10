Robert Golob je tu resnično neizprosen

»Tako je deloval tudi v podjetju Gen-I. Sestavil si je ekipo, ker je želel, da so stvari uresničene in čustev pri tem pač ni. Velikokrat na stvari gledamo čustveno, se nam kdo zasmili, a glede tega je resnično neizprosen.« Tako je v podkastu Dela o politiki opisal delovanje premiera Roberta Goloba podpredsednik Gibanja Svoboda, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ter nekdanji novogoriški župan Matej Arčon v tednu, ko se je največja koalicijska stranka tudi formalno poslovila od treh ministrov svoje ekipe.

Po tem, ko se je državni zbor že v ponedeljek seznanil z odstopoma ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana in ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, so poslanci včeraj razrešili še ministrico za kmetijstvo Ireno Šinko. Znano je, da sta se Brežan in Šinkova morala posloviti, ker je Golob izgubil zaupanje vanju.

O menjavah pa, kot je Arčon pojasnil v Moči politike, se Golob širše v stranki ni posvetoval. Ga je premierova nepopustljivost pri kadrovskih odločitvah presenetila oziroma ali je šlo le za poskus preusmerjanja pozornosti od očitkov Sanji Ajanović Hovnik na račun razpisa za nevladne organizacije, zaradi katerih je na koncu tudi odstopila? »Daleč od tega, da bi preusmerjal pozornost. Kot rečeno, Robert Golob je zelo zahteven – do sebe in do sodelavcev,« je vztrajal Arčon in ponovil, da gre pri sodelovanju za stvar zaupanja in tudi izpolnjevanje pričakovanega. Kot je navedel, bo Golob namreč vedno skrbel, da se zadano uresniči, pa čeprav to pomeni tudi menjave ministrov.

Predsednik vlade že nekaj časa razmišlja o spremembi števila ministrskih resorjev, a ta odločitev še ni bila sprejeta. Matje Arčon

Ali so te menjave zadnje v vladni ekipi in ali bodo nastale tudi spremembe glede števila resorjev, Arčon ni mogel povedati, je pa pritrdil, da predsednik vlade o tem razmišlja že nekaj časa. Zatrdil je, da ta odločitev še ni bila sprejeta. »Fokus ni sprememba koalicijske pogodbe,« je odgovoril na vprašanje, ali bo koalicija po katastrofalnih poplavah začrtala prioritete na novo, in nadaljeval, da je odprava posledic poleg zdravstvene reforme res ključna prioriteta.

Arčon je zavrnil špekulacijo, da bi si Robert Golob želel postati evropski komisar za energetiko. Povedal je, da ga je o tem vprašal tudi sam.

Z nekdanjim novogoriškim županom in ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu smo govorili tudi o menjavah na čelu vodstva zavoda GO! 2025, ki bedi nad projektom Evropske prestolnice kulture 2025, pri katerem Nova Gorica sodeluje s sosednjo Gorico. Povedal je tudi, zakaj meni, da vodi najlepše ministrstvo ter ali se repatriacija iz Venezuele še nadaljuje, čeprav te države ni več v središču pozornosti medijev. Med osrednjimi temami, s katerimi se ukvarja njegov resor, je tudi projekt vračanja Slovenk in Slovencev v domovino. Kako daleč je s konkretnimi predlogi in kdaj jih bo predstavil javnosti?