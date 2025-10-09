  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Golobov kabinet nad KPK z ostrimi toni in »veliko mero začudenja«

    Očitki predsednika KPK Roberta Šumija za kabinet »brez stvarne osnove in v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem«.
    Robert Golob. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Galerija
    Robert Golob. FOTO: Črt Piksi/Delo
    STA
    9. 10. 2025 | 19:23
    9. 10. 2025 | 19:23
    5:06
    A+A-

    Premierov kabinet se je ostro odzval na pismo, ki ga je na predsednika vlade Roberta Goloba danes naslovil predsednik KPK Robert Šumi. Menijo, da so očitki »brez stvarne osnove in v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem«. Med sistemskimi ukrepi vlade za krepitev neodvisnosti KPK so izpostavili 70-odstotno povišanje plače predsedniku KPK.

    image_alt
    Predsednik KPK Golobu: Diskreditacije so šle čez mejo dopustnega

    »Z veliko mero začudenja spremljamo današnje javno pismo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki vsebuje očitke o domnevnih političnih pritiskih na delo neodvisnega nadzornega organa. Ti očitki niso le brez stvarne osnove, temveč so tudi v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem in dosedanjimi sistemskimi ukrepi te vlade za krepitev neodvisnosti KPK in boj proti korupciji,« so sporočili iz premierovega kabineta.

    image_alt
    Zdolškova zavrnitev izjave novinarki v obravnavo odvetniške zbornice

    Niz očitkov na račun KPK

    Komisija za preprečevanje korupcije je bila ustanovljena kot neodvisen, strokoven in nepristranski organ za preprečevanje in preiskovanje korupcije, so zapisali. »Žal pa je videti, da se je komisija namesto na z zakonom namenjene ji vloge osredotočila na druga, tudi izrazito politična vprašanja,« so zapisali.

    KPK očitajo, da se poslužuje ravnanj, ki so po njihovem mnenju v nasprotju z njeno ne samo pravno, temveč širšo družbeno vlogo. Očitajo ji tudi »širjenje svojih pristojnosti napram vladi, izrazito piarovsko delovanje, medijsko izpostavljanje posameznikov, zoper katere vodi samo njej znane postopke, javno napačno in škodljivo objavljanje podatkov v Erarju, neustrezno vodenje postopkov zoper predsednika vlade in ministre ...«.

    »Z vsem navedenim komisija škoduje posameznikom, ki jih tudi medijsko izredno izpostavlja, obenem pa s svojim nestrokovnim delom ruši ugled, s tem pa tudi vlogo institucije, ki naj bi ji bila integriteta vodilo,« so zapisali. Tudi današnje pismo predsednika KPK po njihovem mnenju daje vtis, da se komisija ukvarja z dnevnopolitičnimi vprašanji.

    image_alt
    Svoboda o očitkih KPK: Nekatere institucije želijo biti nad zakoni

    Spomnili na eno najvišjih povišanj plače v celotnem javnem sektorju

    »Komisija zagotovo ni bila ustanovljena za večletno preučevanje dveh SMS-sporočil med dvema politikoma, temveč za obravnavo resnih korupcijskih vprašanj, pomanjkanja takšne obravnave pa tudi pismo predsednika KPK, uperjeno v institucijo predsednika vlade, ne more nadomestiti,« so bili ostri.

    Zapisali so, da ta vlada vztrajno povečuje proračunska sredstva, namenjena delovanju KPK. »Spomnimo tudi, da je v okviru plačne reforme, ki jo je pripravila ta vlada, predsednik KPK prejel eno najvišjih povišanj plače v celotnem javnem sektorju, kar 70-odstotno povišanje,« so dodali.

    Poleg tega pa je bila ravno na pobudo te vlade po dveh desetletjih sprejeta Resolucija o preprečevanju korupcije v RS, skupaj z akcijskim načrtom, kar predstavlja ključen strateški dokument na tem področju, so dodali. »Gre za konkretne, merljive korake, ki dokazujejo, da si ta vlada oziroma njeni predstavniki prizadevajo za močne, neodvisne institucije, ki lahko nemoteno in učinkovito opravljajo svoje delo,« so sklenili.

    image_alt
    KPK zožila očitke Golobu

    Šumi o spoštljivi ravni komunikacije, Poklukar o sekanju strel in kupu gnoja

    Predsednik KPK Šumi je danes predsednika vlade Goloba ob dogodkih preteklih dni v javnem pismu pozval, naj se zavzame za to, da se javna komunikacija vrne na spoštljivo raven. Želi si, da bi Golob in ostali nosilci najvišjih javnih funkcij razumeli pomen in vlogo neodvisnih nadzornih institucij, je dodal.

    Javno pismo Golobu je Šumi poslal po tistem, ko so se s strani predstavnikov Svobode in premieovega odvetnika Stojana Zdolška javno zvrstili očitki na delo komisije. V zadnjih dneh je KPK namreč izdala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih zoper premiera Goloba vodi v zadevah Bobnar in Karigador.

    Na Šumijevo pismo se je na vladni novinarski konferenci danes odzval tudi notranji minister Boštjan Poklukar. »Le čevlje sodi naj kopitar,« je dejal in dodal, da naj vsak opravlja svoje delo, pa bo država funkcionirala bistveno boljše. Demokratične institucije se morajo sicer med sabo spoštovati, meni, saj imajo vlada, KPK in policija vsaka svoje pristojnosti.

    Šumijeve očitke o diskreditaciji KPK pa je pospremil z besedami: »Dobrodošel na vrhu. Strele vedno sekajo v strelovode, ne v kup gnoja. Tako je rekel župnik (Martin op. STA) Golob in jaz se s tem zelo strinjam.«

    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja menda vzrok za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodna raziskava Talis

    Ravnateljica: Vsak lahko učitelja napade, kritizira, vsi vse vedo

    V odzivih na mednarodno raziskavo Talis vsi opozarjajo, da je največji problem mnenje učiteljev, da jih družba ne ceni.
    Špela Kuralt 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Več iz teme

    KPKRobert Golobkomisija za preprečevanja korupcijerobert šumiTatjana Bobnar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Niko Prevc

    Nika Prevc: Grozno je, kako lahko v trenutku izgubiš svojo najljubšo stvar

    Nika Prevc o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, poškodbah, strahovih, študiju, ciljih za prihajajočo zimo z OI v Italiji.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Golobov kabinet nad KPK z ostrimi toni in »veliko mero začudenja«

    Očitki predsednika KPK Roberta Šumija za kabinet »brez stvarne osnove in v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem«.
    9. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    MED9

    Sredozemlje zahteva rešitev z dvema državama v Palestini

    Poleg Macrona, Sancheza in Melonijeve bo poseben gost na vrhu voditeljev jordanski kralj Abdulah II.
    Boris Šuligoj 9. 10. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Maljevac miri, opozicija za ustavitev plačevanja prispevka

    Počasno izdajanje odločb, a naj bi se premikalo. Deset občin dogovora z izvajalcem še nima.
    Barbara Eržen 9. 10. 2025 | 18:18
    Preberite več
