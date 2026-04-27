Robert Golob: Krepiti moramo zaupanje, ne pa razdiralnih politik in sovraštva

Ob dnevu upora proti okupatorju se po navedbah premierja Roberta Goloba spominjamo vrlin naših prednikov, ki so se v najtežjih razmerah povezali in začeli snovati upor proti okupatorskim silam. Tudi v današnjih negotovih in izzivov polnih časih je pozval h krepitvi zaupanja, potrpljenja in spoštovanja ter k povezovanju.

»Ob dnevu upora proti okupatorju se spominjamo poguma, odločnosti in načelnosti naših prednikov, ki so se v najtežjih razmerah, v želji po svobodi in ohranitvi našega jezika, kulture in narodne identitete, povezali in pričeli snovati upor proti uničujočim okupatorskim silam,« je svojo poslanico ob današnjem prazniku začel premier, ki opravlja tekoče posle.

Ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda po njegovem prepričanju namreč ni le zgodovinsko dejstvo, temveč trajen opomin in dokaz, da smo Slovenci v prelomnih trenutkih znali stopiti skupaj. »V času, ko je kazalo, da bo nasilje zatrlo vsak upor, so naši predniki izbrali pogum, solidarnost in povezovanje,« je izpostavil.

Ta dediščina nas, tako Golob, nagovarja tudi danes. »Spominja nas, da moč naše družbe ne izhaja iz posameznika, temveč iz povezovanja: iz skupne volje, medsebojne pomoči, odgovornosti in skrbi za dobrobit vseh Slovenk in Slovencev,« je zapisal. Le tako lahko po njegovem mnenju gradimo varno, vključujočo in odporno družbo ter skupno prihodnost.

»Živimo v časih, ko svet pretresajo konflikti, negotovost in izzivi, ki zahtevajo trezne odločitve in načelno držo. Zato je še toliko pomembneje krepiti zaupanje, potrpljenje in spoštovanje, ne pa razdiralnih politik in sovraštva,« je poudaril.

»Ko konstruktivni dialog zamenjata nestrpnost in razdor, ko besede povezovanja zamenja tišina izključevanja in ko pokončno držo zamenja preračunljivost, se krha tisto, kar nas kot družbo drži skupaj, to je zaupanje,« je bil kritičen.

Skupna odgovornost vseh je tako po njegovem prepričanju to, da ravnamo drugače - poslušamo drug drugega, ohranjamo spoštljiv dialog in iščemo skupne poti.

»Naj nas današnji praznik spomni na to, da smo Slovenci pogumni, solidarni in zavezani delu za skupno dobro. Prihodnost ni določena vnaprej, temveč jo ustvarjamo skupaj, vsak dan. Prav v tem je naša največja moč,« je sklenil svoj zapis ob dnevu boja proti okupatorju, ki ga zaznamujemo danes.