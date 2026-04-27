  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Robert Golob: Krepiti moramo zaupanje, ne pa razdiralnih politik in sovraštva

    Ob dnevu upora proti okupatorju se po navedbah premierja spominjamo vrlin naših prednikov, ki so se v najtežjih razmerah povezali.
    »Naj nas današnji praznik spomni na to, da smo Slovenci pogumni, solidarni in zavezani delu za skupno dobro. Prihodnost ni določena vnaprej, temveč jo ustvarjamo skupaj, vsak dan. Prav v tem je naša največja moč,« je sklenil. FOTO: Borut Zivulovic Reuters
    Galerija
    »Naj nas današnji praznik spomni na to, da smo Slovenci pogumni, solidarni in zavezani delu za skupno dobro. Prihodnost ni določena vnaprej, temveč jo ustvarjamo skupaj, vsak dan. Prav v tem je naša največja moč,« je sklenil. FOTO: Borut Zivulovic Reuters
    STA
    27. 4. 2026 | 08:36
    3:03
    A+A-

    Ob dnevu upora proti okupatorju se po navedbah premierja Roberta Goloba spominjamo vrlin naših prednikov, ki so se v najtežjih razmerah povezali in začeli snovati upor proti okupatorskim silam. Tudi v današnjih negotovih in izzivov polnih časih je pozval h krepitvi zaupanja, potrpljenja in spoštovanja ter k povezovanju.

    »Ob dnevu upora proti okupatorju se spominjamo poguma, odločnosti in načelnosti naših prednikov, ki so se v najtežjih razmerah, v želji po svobodi in ohranitvi našega jezika, kulture in narodne identitete, povezali in pričeli snovati upor proti uničujočim okupatorskim silam,« je svojo poslanico ob današnjem prazniku začel premier, ki opravlja tekoče posle.

    image_alt
    Pirc Musarjeva: To je storil tudi Pahor; oglasil se je Tonin

    Ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda po njegovem prepričanju namreč ni le zgodovinsko dejstvo, temveč trajen opomin in dokaz, da smo Slovenci v prelomnih trenutkih znali stopiti skupaj. »V času, ko je kazalo, da bo nasilje zatrlo vsak upor, so naši predniki izbrali pogum, solidarnost in povezovanje,« je izpostavil.

    Ta dediščina nas, tako Golob, nagovarja tudi danes. »Spominja nas, da moč naše družbe ne izhaja iz posameznika, temveč iz povezovanja: iz skupne volje, medsebojne pomoči, odgovornosti in skrbi za dobrobit vseh Slovenk in Slovencev,« je zapisal. Le tako lahko po njegovem mnenju gradimo varno, vključujočo in odporno družbo ter skupno prihodnost.

    »Živimo v časih, ko svet pretresajo konflikti, negotovost in izzivi, ki zahtevajo trezne odločitve in načelno držo. Zato je še toliko pomembneje krepiti zaupanje, potrpljenje in spoštovanje, ne pa razdiralnih politik in sovraštva,« je poudaril.

    image_alt
    Zoran Stevanović: Svoboda je odgovornost vsake generacije

    »Ko konstruktivni dialog zamenjata nestrpnost in razdor, ko besede povezovanja zamenja tišina izključevanja in ko pokončno držo zamenja preračunljivost, se krha tisto, kar nas kot družbo drži skupaj, to je zaupanje,« je bil kritičen.

    Skupna odgovornost vseh je tako po njegovem prepričanju to, da ravnamo drugače - poslušamo drug drugega, ohranjamo spoštljiv dialog in iščemo skupne poti.

    »Naj nas današnji praznik spomni na to, da smo Slovenci pogumni, solidarni in zavezani delu za skupno dobro. Prihodnost ni določena vnaprej, temveč jo ustvarjamo skupaj, vsak dan. Prav v tem je naša največja moč,« je sklenil svoj zapis ob dnevu boja proti okupatorju, ki ga zaznamujemo danes.

    Pirc Musarjeva: To je storil tudi Pahor; oglasil se je Tonin

    Predsednica republike: Vsak korak, ki sem ga v postopku predlaganja mandatarja naredila, je bil skrbno premišljen in prediskutiran z ustavnimi pravniki.
    Peter Zalokar 26. 4. 2026 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Ne spreglejte
    Več iz teme

    Robert Golobdan boja proti okupatorjuposlanicapolitika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Premium
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo