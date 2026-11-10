Robert Golob na NPU zaradi zaposlitve Lidije Glavina

Prvak Gibanja Svobode Robert Golob je danes na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) odgovarjal na vprašanja o zaposlitvi Lidije Glavina. Ta se je namreč leta 2019, ko je sporazumno odšla iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), zaposlila v družbi Gen-I, ki jo je takrat vodil Golob. Zaslišanje ima politični pridih, so kritični v Gibanju Svoboda.

»Golob je podal vsa pojasnila in odgovoril na vsa njihova vprašanja. Gre za zadevo iz leta 2019. Več kot očitno je, da ima politični pridih. Nenavadno je namreč, da se iz te zadeve, ki je do sedaj ni problematiziral noben organ, ustvarja primer, s katerim se mora ukvarjati NPU,« so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v največji opozicijski stranki. Kot so dodali, Goloba ta zgodba ne skrbi.

Glavina je bila na čelu SDH od julija 2016, ko je najprej kot nadzornica holdinga – v nadzorni svet jo je DZ imenoval spomladi 2015 – začasno prevzela vajeti upravljavca državnega premoženja, nato pa je februarja 2017 v času vlade Mira Cerarja dobila tudi poln mandat. Imenovana je bila tudi za predsednico nadzornega sveta Telekoma Slovenije.

Marca 2019 se je nato z nadzornim svetom dogovorila o sporazumnem predčasnem odhodu iz uprave SDH, mandat pa ji je prenehal aprila tistega leta, torej skoraj dve leti pred iztekom. Tedaj je vlado vodil Marjan Šarec.

Sporazum o prenehanju delovnega razmerja na mestu predsednice uprave, ki so ga nadzorniki dosegli z njo, je namesto izplačila odpravnine predvideval, da bo za isto plačilo kot na mestu predsednice uprave – skoraj 11.000 evrov bruto – do konca leta v SDH sodelovala pri odprtih zadevah, strategiji turizma in vpeljavi analitičnega središča. To je povzročilo precej razburjenja v javnosti.

Glavina se je nato julija 2019 zaposlila v Gen-I, SDH pa naj bi ji po navedbah medijev ob tem izplačal še zajetno odpravnino.