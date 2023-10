Robert Golob promovira plačljive storitve

V nadaljevanju preberite:

Na spletni strani Gallup.com ameriške analitske in svetovalne družbe je objavljen posnetek pogovora s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom. V njem razkrije svoje zadovoljstvo z rezultati uporabe testov in posledičnega povečanja produktivnosti. Pisali smo, da se je Golob že v Gen-i in tudi po vstopu v politiko odločil testirati vseh svojih 41 poslancev, prav tako tudi nekatere druge svoje sodelavce v politiki. Sodeč po Gallupovi spletni strani, posamezni test, s katerim »lahko odkrijete svoje talente in povečate svoj potencial«, sicer stane 67 evrov.

Gallupovi mednarodni predstavniki so predsednika vlade Roberta Goloba pred meseci tudi obiskali. Najverjetneje je ob tem obisku nastal tudi promocijski pogovor. Kaj bo ugotovila protikorupcijska komisija, ki je med drugim že preverjala video, v katerem je Aelksandra Pivec promovirala Vinakras.