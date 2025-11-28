Robert Golob: Viktor Orban ne igra za evropsko ekipo

Po prvem delovnem obisku slovenskega premierja Roberta Goloba pri nemškem kanclerju Friedrichu Merzu je gostitelj na skupni novinarski konferenci povedal, da je beseda tekla predvsem o evropskih zadevah, poleg tega pa tudi o bilateralnem sodelovanju. Slednjega je označil za »zelo dobrega in tesnega«.

Največ sta govorila o ruski grožnji Evropi in se strinjala, da je ključno zagotavljati nadaljnjo pomoč Ukrajini. Merz vidi Slovenijo kot zanesljivo partnerico pri zaustavitvi ruske agresije v Ukrajini. »Za pogajalski proces je pomembno, da smo Evropejci znotraj EU in zveze Nato enotni,« je poudaril nemški kancler.

Ključno orožje, ki ga ima v rokah EU, je zamrznjeno rusko premoženje. »Odločitev o uporabi zaplenjenega ruskega premoženja mora biti enotno sprejeta, da Moskvi pokažemo enotnost,« je povedal Merz, ki razume belgijske pomisleke pri tej odločitvi. »Govoril sem z belgijskim predsednikom vlade. Razumem njegove pomisleke, imajo dobre argumente, imamo pa jih tudi mi. Grožnje Rusije so tudi znane, uporaba ruskih zamrznjenih sredstev je nujna,« je bil jasen Merz.

Tudi Slovenija po Golobovih besedah razume položaj Belgije in njena pričakovanja po garancijah pri aktivaciji zamrznjenih ruskih sredstev. »Zamrznjena sredstva so najmočnejše orožje, ki ga ima na voljo EU, da z njim doseže mir v Ukrajini,« je povedal Golob. »Tako Belgija kot vse ostale članice EU imamo skupni cilj – uporabiti vsa orodja, da pridemo do miru v Ukrajini. Razlikujejo se samo poti,« je še dodal slovenski premier, ki Merzev predlog, ki je zaenkrat še zaupen, vidi kot »zelo dober kompromis«.

»Le enotna Evropa lahko odgovori na globalne izzive, kako priti do zaustavitve spopadov v Ukrajini in do miru. Pristop, ki se je nazadnje oblikoval na koaliciji voljnih je pravilen. To je lahko odličen temelj, da začnemo pogovore z Rusi, ki bodo zaustavili spopade,« je poudaril slovenski premier.

Kot razbijalca evropske enotnosti sta sogovornika izpostavila današnji obisk madžarskega premierja Viktorja Orbana v Moskvi, ki da spodkopava mirovni proces v Ukrajini. »Stališče Viktorja Orbana poznamo že več let, to ni njegova edina pot v Moskvo. Njegov lanski julijski obisk je bil neuspešen, celo več, Rusija je takrat srdito napadla Ukrajino,« je bil kritičen Merz, ki je še dodal, da Orban za svojo pot nima evropskega mandata, zato dvomi, da bo tudi to pot njegova pot v Moskvo neuspešna.

Viktor Orban, ki je v Sloveniji tesen zaveznik predsednika SDS Janeza Janše, že nekaj časa ne igra za evropsko ekipo, je bil kritičen Golob. »Orbanova prisotnost ne prinaša nobene vrednosti, ampak dodatna tveganja. Orbanov interes ni interes Madžarske,« je bil jasen Golob.

Golob podprl interese nemške avtomobilske industrije

Pri gospodarskih temah je bila v ospredju avtomobilska industrija. »Nemška avtomobilska industrija je bila dolga leta ponos cele Evrope in temelj našega sodelovanja. To lahko ostane, moramo pa gledati širše na nova področja naprednih tehnologij,« je dejal Golob, ki je izpostavil sodelovanje na področju vesoljskih tehnologij. »Ko bo EU bolj suverena v naprednih tehnologijah, se bo lahko vrnila v položaj spoštovanega parterja pri vseh zadevah v svetu,« je bil optimističen Golob, ki je omenil, da je bilo tudi govora o sodelovanju držav v velikih oborožitvenih poslih.

Ker je slovensko gospodarstvo zelo vezano na Nemčijo, Slovenija po Golobovih besedah podpira nemške predloge Evropski komisiji glede usode avtomobilov z notranjim izgorevanjem po letu 2035. Golob je podprl nedavno pismo Merza šefici evropske komisije Ursuli von der Leyen s pozivom k rahljanju že sprejetih ukrepov. »Mogoče je pot preveč rigidno določena s strani evropskih uradnikov,« je dodal. »Na neki način smo v preteklosti pogrešali močno nemško pozicijo v EU, danes jo imamo, zato smo zadovoljni,« je sklenil slovenski premier.