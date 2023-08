Robert Golob: Vlada v četrtek o dodatnih ukrepih za pomoč prizadetim

Vlada bo predlog dodatnih ukrepov za pomoč prizadetim v katastrofalnih poplavah obravnavala na četrtkovi seji. Premier Robert Golob danes o njih še ni hotel govoriti, je pa povedal, da je dobrodošel vsak predlog. Prizadetih je od 10.000 do 15.000 gospodinjstev, najprej pa je treba pomagati tistim, ki so izgubili vse, je dejal.

Prve interventne ukrepe po poplavah je vlada združila v noveli zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč, ki velja od petka. Med njimi so predplačila občinam, širši obseg upravičencev do pomoči v kmetijstvu, višja sila in čakanje na delo za zaposlene in podjetja, pomoč samozaposlenim, izredni dopust za prostovoljce in današnji dan solidarnosti.

»Predloge, ki se tičejo konkretno fizičnih oseb, bo vlada obravnavala v četrtek in jih združila v interventnem zakonu,« je danes ob obisku v Komendi povedal Golob. Kot je dodal, je v tej fazi dobrodošel vsak predlog, ne bo pa se opredeljeval do nobenega od njih, saj morajo na ministrstvih najprej narediti analizo izvedljivosti in stroškov. Predloge je najbolje poslati prek civilne zaščite na Upravo RS za reševanje in zaščito.

V ujmi je poplavilo približno 80 odstotkov občine Komenda in Golob je od domačinov danes že slišal nekaj predlogov, kako bi jim lahko država še priskočila na pomoč. Med njimi so gradnja zadrževalnika vode pa odpis dajatev na položnicah za elektriko in vodo ter moratorij na odplačevanje stanovanjskih posojil.

Psihosocialna pomoč

Od srede bo nudenje psihosocialne pomoči prebivalcev na prizadetih območjih in razseljenim prebivalcem prevzelo ministrstvo za zdravje v sodelovanju z NIJZ. Zagotoviti morajo vsaj sedem timov, ki jih bodo sestavljali: psiholog, socialni delavci, diplomirana medicinska sestra, predstavnik Rdečega križa ali Karitas ali lokalnih nevladnih organizacij, po potrebi pa tudi predstavniki gasilcev, vojske ali policije. Od 6. avgusta so to pomoč nudili psihologi državne enote CZ in prostovoljci, ki so opravili več kot sto intervencij pri prebivalcih, ki so doživeli travmatično izkušnjo, in 300 ljudem nudili psihološko pomoč, je pojasnila psihologinja štaba civilne zaščite Barbara Čibej Žagar.

»O tem, kdo pomoč potrebuje, nam javijo ljudje sami ali pa gasilci, informacije pridobimo na različne načine. Ljudje – seveda poleg materialne in finančne pomoči – potrebujejo nekoga, ki jih posluša in ki jim razloži, da so doživeli travmatično izkušnjo. Da so vse njihove reakcije normalen odziv na tak nenormalen dogodek. Po vseh kriterijih ta dogodek lahko opredelimo kot travmatičen.« Ljudje se bojijo prihodnosti, kako bo, ko ne bo več strojev in drugih, stiske pa bodo ostale. Takrat jih Slovenija ne sme pozabiti.