Robert Golob z jordanskim princem

Pred jutrišnjim vrhom skupine sredozemskih držav MED9, ki se ga bodo udeležili voditelji več sredozemskih držav in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, se je predsednik vlade Robert Golob sestal z jordanskim prestolonaslednikom princem Al Huseinom bin Abdulahom II. Pogovarjala sta se o poglobitvi dvostranskih odnosov in razmerah v Gazi.

Dogovorila sta se za redna politična posvetovanja ter spodbujanje političnega in razvojnega sodelovanja na področjih gospodarskih, družbenih, kulturnih in akademskih izmenjav ter obrambe in varnosti.

Pri tem sta poudarila pomen izvajanja vseh faz sporazuma za končanje vojne v Gazi, pohvalila vodstveno vlogo, ki jo ima v tem prizadevanju predsednik ZDA, ter opozorila na potrebo po zagotovitvi neovirane dostave humanitarne pomoči v Gazo. Pri slednjem morajo imeti osrednjo vlogo Združeni narodi.

Prestolonaslednik Al Husein bin Abdulah II. je na srečanju z Golobom zamenjal svojega očeta, kralja, ki je pogovor zaradi manjšega prehlada izpustil.

Ob robu srečanja sta zunanja ministrica Tanja Fajon in jordanski zunanji minister Ajman Safadi podpisala tudi Skupno deklaracijo med slovensko in jordansko vlado, ki predstavlja okviren dokument za nadgradnjo odnosov na različnih področjih – kot na primer strateški dialog na ravni zunanjih ministrov, nadgradnja razvojnega, gospodarskega, kulturnega, akademskega in obrambno-varnostnega sodelovanja ter Memorandum o sodelovanju na področju digitalizacije, z namenom spodbujati sodelovanje na področju izzivov digitalne preobrazbe.

Gaza in konkurenčnost gospodarstva bosta osrednji temi tudi na jutrišnjem vrhu MED9.