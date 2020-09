Robert Šuc v Kopru opravlja »umazana dela«

»Šuc dela dobro«

e odstopil sam, da zaradi medijskih obtožb ne bi obremenjeval našega dela na občini. Tega, da je pozneje Marjetica sklenila dogovor o sodelovanju z njim, sem lahko samo vesel, saj dela dobro,« je dejal koprski župan, ki je danes sklical novinarje v zvezi s poročanjem 24ur. V prispevku je bilo izpostavljeno, da je Bržan lani sprejel Šučev odstop z mesta njegovega svetovalca zaradi afere z grožnjami nekdanjemu direktorju koprskega stanovanjskega sklada , nato pa ga je »premaknil« na koprsko javno komunalno podjetje Marjetica.Bržan je Šuca imenoval za svojega svetovalca po prevzemu krmila koprske občine, a so mediji lani novembra objavili zvočni posnetek, ki ga je obremenil. Šuc naj bi, kot je izhajalo s posnetka, z grožnjami želel prisiliti tedanjega direktorja občinskega stanovanjskega sklada, naj odstopi. Razlog za to je bil, da so zadnjega policisti »ujeli«, ko je vozil v vinjenem stanju, to pa se za njegovo funkcijo ne spodobi. Malenić je bil sicer del ekipe Bržanovega predhodnikaKmalu se je tudi izkazalo, da ima Šuc pravnomočno odločbo o odstranitvi črne gradnje na zemljišču, ki ga ima v najemu od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov – trietažni objekt z zunanjim stopniščem in enoetažnim prizidkom. To so tedaj potrdili tudi na inšpektoratu za okolje in prostor. Šuc je sicer po odstopu s funkcije županovega svetovalca ohranil svetovalno mesto na Marjetici, letos poleti pa je z njimi sklenil nov dogovor.Bržan je zatrdil, da z novim dogovorom med Marjetico in Šucem nima nič, saj kot župan nima pristojnosti oziroma vpliva na to, s kom bodo v občinskem javnem podjetju sodelovali. Pojasnil je, da sam s Šucem komunicira tako kot z drugimi na Marjetici, če gre za opozorila glede urejenosti okolice. Dodal je tudi, da Šuc skrbi za različna »umazana dela« – urejenost jarkov, kanalizacijskih izpustov, smetnjakov in drugih podobnih zadev. Po njegovih besedah se je zelo dobro izkazal tudi pri reševanju izliva fekalnih vod v kopališče v Žusterni.Kot je še dejal, je bil seznanjen z zahtevami zaposlenih v Marjetici, naj sodelovanje s Šucem prekinejo, a so po njegovem to uredili med pogajanji ob napovedi stavke zaradi zahteve delavcev po zvišanju plač in kolektivnega zavarovanja v začetku letošnjega leta. Bržan je še priznal, da je Šuc zelo robat, na kar so ga tudi opozorili, a da to na njegovo strokovnost ne vpliva. Omenil je, da drugih kritik glede Šuca ni slišal. Poudaril je, da za njegovim delom stoji.Pred medije je stopil tudi direktor Marjetice, ki je povedal, da bo Šuc, s katerim so sklenili novo pogodbo kot najboljšim ponudnikom julija letos, opravljal svoje delo še naprej, saj ni razloga za prekinitev. Vrednost njegove pogodbe znaša približno 1600 evrov bruto.Medtem pa predsednik sveta delavcev v Marjeticimeni drugače. »Tako direktorju kot županu smo že večkrat povedali, da smo proti sklepanju pogodb z Robertom Šucem,« je sicer v lastnem imenu poudaril sogovornik.