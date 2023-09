Robert Šumi: Ni pomembna višina zneska, ampak upravičenost in namen poti

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na podlagi podatkov iz medijev in tistih, ki jih je že pridobila, že sprožila prehodni preizkus glede potovanja ministrice Sanje Ajanović Hovnik v družbi treh sodelavk in moža v New York. »Z naše perspektive je treba preveriti, ali je bila stvar transparentna, zakonita ter ali ni bilo nobenih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega smo pristojni,« pojasnjuje predsednik KPK Robert Šumi in dodaja, da sta učinkovitost in gospodarnost – torej višina zneska – stvar računskega sodišča oziroma proračunskih inšpekcij.

»Prejudicirati seveda ne morem ničesar,« pravi Šumi, ki pa je bil v pogovoru za Delo kritičen do odziva predsednika vlade Roberta Goloba na razkritje TV Slovenija, ki je dejal, da če je edini problem pot ministrice za 6000 evrov, živimo v srečni državi. »V takih primerih višina zneska ni pomembna, ampak vprašanje, ali je nekdo sploh upravičen do poti in s kakšnim namenom gre na pot,« pravi predsednik KPK. Komisija bo tako gotovo preverjala tudi, ali je bilo komu potovanje omogočeno zaradi kakšne protiusluge.

Robert Šumi, predsednik KPK, pravi, da je z njihove perspektive treba preveriti, ali je bila stvar transparentna, zakonita in ali ni bilo nobenih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega smo pristojni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Glede razpisa ministrstva za javno upravo, kjer je 300.000 evrov prejel tudi inštitut IPES Maribor, ki ga vodi nekdanja poslovna partnerica ministrice Sanje Ajanović Hovnik, se dokumentacija za uvedbo predhodnega preizkusa še pripravlja. TV Slovenija in Večer poročata, da se je Sanja Ajanović Hovnik podpisala pod spremenjena pravila razpisa tako, da je prerazporedila preostali denar in omogočila pridobitev sredstev omenjenemu inštitutu po tem, ko je priletela iz New Yorka. Ali zaradi tega že gorijo rdeči alarmi? »Primera seveda ne morem komentirati, a vsakršno namigovanje na vplivanje oziroma vmešavanje je tako veliko korupcijsko tveganje kot tudi sum kršitve integritete – tako kot vračanje uslug, in če se potrdi, da je nekdo dobil v zameno za neko sporno dejanje korist oziroma protiuslugo, potem je to že kaznivo dejanje. Če pa se strogo upoštevajo merila izločitve v okviru instituta nasprotja interesov, je lahko vse prav. A to hkrati pomeni, da nikakor ne smeš vplivati na izbor,« pojasnjuje Šumi.

Predhodni preizkusi, na podlagi katerih Komisija za preprečevanje korupcije lahko uvede preiskavo, ne ugotovi nepravilnosti ali v primeru kaznivih dejanj zadevo odstopi policiji, praviloma trajajo od tri mesece do pol leta. V najbolj izpostavljenih primerih zadevo obravnavajo prednostno.