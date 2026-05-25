Robert Waltl za Jerusalem Post o antisemitizmu in »previdnem upanju« pod Janšo

Robert Waltl je za izraelski medij ocenil, da Golobova vlada Judov ni sistematično podpirala. FOTO: Leon Vidic/Delo

V izraelskem mediju Jerusalem Post je bil objavljen intervju z Robertom Waltlom, direktorjem Mini teatra in Judovskega kulturnega centra Ljubljana.

Intervju je nastal »po odločitvi Slovenije, da za četrti mandat izvoli izrazito proizraelskega premiera Janeza Janšo. Pod Janševim predhodnikom Robertom Golobom je bila Slovenija poleg Irske in Španije ena od najbolj sovražno nastrojenih držav do Izraela,« so uvodoma pojasnili za Jerusalem Post.

Za izraelski medij je Waltl dejal, da je v Sloveniji v zadnjih letih vse več »radikalne protiizraelske retorike, ki je prepogosto prestopila mejo v odkriti antisemitizem«. Dodal je, da so se Judje v Sloveniji »večkrat soočali s kampanjami bojkota, ustrahovanjem na družbenih omrežjih, nadlegovanjem in javnimi obtožbami zgolj zato, ker smo Judje ali ker nismo želeli zanikati pravice Izraela do obstoja.«

Izpostavil je, da je judovski kulturni center po tem, ko se je na vratih pojavil grafit, ki je izenačeval Davidovo zvezdo in svastiko, pod policijsko zaščito. V soboto naj bi ljudje na ljubljanski ulici zavpili, da je »morilec palestinskih otrok«, in pozvali k bojkotu Mini teatra, v nedeljo naj bi neznani moški dvakrat pripeljal mimo in vzklikal »'Auschwitz', 'Juden raus' [Judje ven] ter 'vse vas bomo pobili',« je navedel Waltl.

Golobovi vladi je očital, da ni sistematično podpirala Judov v državi, in dejal, da judovsko skupnost v Sloveniji nova Janševa vlada navdaja s »previdnim upanjem«.

Potarnal je, da judovski kulturni center svoje prostore najema od Mini teatra, zaradi česar se je znašel v dolgovih. Dolgoročni načrt je, da bi ta center odkupil prostore od Mini teatra, je za izraelski medij dejal direktor omenjenih institucij. Waltl je ocenil, da bo slovenska judovska skupnost težko preživela brez podpore mednarodnih judovskih organizacij in Izraela.