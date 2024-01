Roberta Goloba čaka gašenje ognja zaradi političnih kriz

V nadaljevanju preberite:

Po turbulentni politični jeseni z nekaj odmora med novoletnimi prazniki se predsednik vlade Robert Golob na začetku leta 2024 spopada s štirimi odprtimi frontami: v konfliktu je s predsednico republike Natašo Pirc Musar, zdravniki pritiskajo na vlado s stavko, sodniki pa s protestom zaradi neuresničene ustavne odločbe, poleg tega je pod drobnogledom tudi poslovanje Golobovega podjetja Star Solar.

»Politična razmerja in nekakšno pulzno politično krizo, za katero se zdi, da se pojavi, nato malo zbledi, se spet pojavi in spet umiri, je treba brati onkraj osredotočenosti zgolj na predsednika vlade Roberta Goloba,« meni politolog dr. Marinko Banjac.

Pri zdravstveni reformi se vlada še ni premaknila s točke nič. Sprejetega oziroma spremenjenega ni bilo še nič takega, kar bi bilo neposredno v korist pacientom. Čakalne dobe na določene posege so zelo dolge, zdaj pa se bodo na račun zdravniške stavke še podaljšale.

Sodniki, ki so v sredo začeli opozorilni protest zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke, so včeraj svoj protest »internacionalizirali«. Slovensko sodniško društvo je predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen, evropskemu komisarju za pravosodje Didieru Reyndersu in evropskemu parlamentu poslalo svojo obrazložitev, za kaj v Sloveniji gre.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je politično posegla v potekajoči pravni postopek pred KPK, so svojega šefa odločno vzeli v bran v Gibanju Svoboda. Pričakovati je, da bodo odnosi med Natašo Pirc Musar in Robertom Golobom ostali zamrznjeni (najmanj) do odločitve KPK.

Nejasnosti v zvezi z vlogo in delovanjem predsednika vlade pri poslovanju podjetja Star Solar zahtevajo razjasnitev, zato želi NSi v zvezi s tem sklicati nujno sejo komisije za nadzor javnih financ. Kot smo razkrili v Delu, je Robert Golob po ločitvi in razdelitvi premoženja postal edini lastnik podjetja Star Solar, ki je registrirano za proizvodnjo električne energije.