Roberta Goloba lahko upravičeno skrbi

Mineva leto dni od državnozborskih volitev, ko je volilno telo oblast zaupalo novi stranki Gibanju Svoboda Roberta Goloba. Ob obletnici, ko se v parlamentu niso obdržale poraženke LMŠ, SAB, Desus, Konkretno (naslednica SMC) ter SNS Zmaga Jelinčiča, je inštitut Mediana za Delo preveril zadovoljstvo s politično elito na oblasti. Podatki kažejo, da se mora koalicija resno zamisliti.

Naša analiza kaže, da bi SDS in NSi volilo slabih 29 odstotkov anketiranih, delež nezadovoljnih z delom vlade pa je skoraj 44-odstoten in je torej večji od deleža tistih, ki so politično nagnjeni v desno. Med drugim ugotavljamo, da 38 odstotkov anketiranih z visokošolsko izobrazbo podpira vstop NSI v vlado; večinsko so temu nenaklonjeni vprašani z osnovnošolsko izobrazbi, regijsko pa temu najmanj naklonjeni na Gorenjskem. Kaj še razkrivajo odgovori na vprašanja, ki smo jih postavili anketiranim?