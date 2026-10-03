Robot lahko dviguje tovor, ne more pa nadomestiti človeške topline

Vodljiv humanoidni robot Neo, ki se je sprehajal po Cankarjevem domu na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, je med obiskovalci izzval različne občutke, od navdušenosti in radovednosti do zadržanosti in strahu. Ob pomanjkanju kadra v domovih za starejše bi lahko roboti, kot je Neo, prevzeli vrsto rutinskih nalog in opravil, ki trenutno bremenijo strokovni kader. V Sloveniji trenutno poteka implementacija v štiri domove za starejše.

Danes roboti v domovih za starejše na primer razvažajo umazano perilo v pralnico in čisto pripeljejo nazaj v sobe, pripravljajo prostore za delo, prevažajo starejše na fizioterapijo in druge obravnave, razvažajo hrano. V jedilnici lahko robot nalaga pladnje na veliki voz, ga odpelje v dvigalo in pošlje v ustrezno nadstropje. Tam lahko drug robot pladnje raznosi po sobah. Negovalke in strežnice imajo tako več časa, da stanovalcem pomagajo pri hranjenju in se medtem družijo z njimi. Postopoma robotom dodajajo več operacij. Robot Neo je povedal: »Nisem človek, a ljudje ste danes že skoraj roboti.«