Roboti, očetje in sinovi

Tudi z mesečno prilogo Super 50 se pridružujemo akciji medijske hiše Delo Zdravje 2019, s katero bomo do septembra poudarjali smernice na področju zdravja in preventive. V tokratni številki o tem, kar lahko v prvi vrsti za svoje zdravje postorimo sami.



S pomočjo robotov bodo starejši lažje preživeli in se bodo lahko več posvečali sebi in drugim, napoveduje Niko Herakovič, profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, predstojnik katedre za izdelovalne tehnologije in sisteme. Junijska legenda.



Bolezni in stanja, ki se začno od pasu navzdol, so še vedno povezani s sramom, s tabuji, in o tem ljudje neradi govorijo. Mednje gotov sodi inkontinenca.



Glede zdravja, dobro je vedeti, da so počitnice idealno leglo za nastanek bolezni, zatorej na oddih ne odhajajte brez priročne lekarne.



Če se želite izogniti radostim najvišjega poletja, lahko proste dni začnete uživati v predsezoni. Deležni boste nižjih temperatur, zmernejših cen in manjše gneče.



Če boste pohiteli, boste enaki češnjam, znanilkam pomladi, ki bodo letos na svoje praznike počakale na hladnem, saj so prehitro prišle med nas.



Eno so češnje, drugo maline. In iz njih malinovec. Si ga še kdaj pripravite?



Proti vročini pa se lahko borite tudi z barvami, recimo obleke. Z ledeno belo. Da o belih podplatih ne govorimo.