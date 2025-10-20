Robotske operacije za bolnike z rakom tudi v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so 23. septembra opravili prvo robotsko asistirano operacijo: uspešno so operirali bolnika z rakom na prostati. Robotska kirurgija je en največjih prebojev v kirurgiji ter pomembna dodana vrednost za kirurga in bolnike, ki hitreje okrevajo in se vrnejo v običajno življenje, so poudarili zdravniki na včerajšnji predstavitvi. Ocenjujejo, da bi na leto lahko izvedli od 200 do 250 robotskih operacij.

Indikacije za robotsko operacijo so podobne kot za laparoskopsko, izbirajo pa bolnike, pri katerih je še posebej pomembno, da se ohranijo vitalne strukture. Robot ima dve konzoli, kar poleg učenja kirurgov omogoča tudi, da lahko istočasno delata dva kirurga različnih specialnosti.