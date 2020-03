Rochevo zdravilo tudi za slovenske bolnike

Koronavirus in novo življenje komunizma



»Zdravilo, ki se uporablja za revmatoidni artritis, tocilizumab, se izkazuje kot učinkovito pri zdravljenju intersekcijske pljučnice, ki jo povzroča okužba covid-19 oziroma delovanje koronavirusa . Poleg prvih šest primerov v Neaplju, se je to potrdilo še na bolnikih iz drugih delov Italije,« je za italijanski spletni portal Cronache della Campania dejaliz neaplejskega onkološkega inštituta Pascali.»Trenutno preizkušamo zdravilo na 50 pacientih v vsej Italiji, za bolj verodostojne rezultate pa moramo počakati vsaj en teden,« je povedal. Po teh prvih vzpodbudnih novicah se vse več italijanskih bolnic odloča za tako zdravljenje. V farmacevstki družbi Rosche je bolnišnicam že zagotovila 600 terapij s tocilizumabom.»Tocilizumab poznamo že od samega začetka razvoja Roscha, od leta 2005. To je eno od zdravil, ki ga uporabljamo za revmatoidni artritis, smo ga pa uporabljali tudi za zdravljenje nekaterih drugih bolezni,« je pojasnil, revmatolog in predstojnik Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana. »Pri bolezni covid 19 je virus tisti, ki predvidoma sproži takoimenovano citokinsko reakcijo na pljučih – citokini so drobne molekule, ki se sprožajo pri komunikaciji med celicami.To zdravilo pa polovi te molekule (natančneje je govora o citokinu interlokin 6), da se ta burna reakcija na pljučih, ko pride do zalitja teh pljučnih mešičkov, ne bi sprožila, saj to vodi v smrt bolnika. Ali to resnično deluje pri covidu 19, se bo še pokazalo.Tomšič še pove, da so ga z infekcijske klinike spraševali o drugem zdravilu, in sicer antimalariku. »Za to zdravilo pa dejansko obstajajo podatki, da lahko zavre širjenje oziroma množenje virusa,« je omenil.»Testiramo različna zdravila. Za covid 19 ni registriranega zdravila, imamo pa veliko kandidatnih, ki jih, tako kot po celem svetu, uporabljamo na infekcijski kliniki eksperimentalno. Gre za zdravila, ki so se izkazala pri sarsu in upam, da bodo podobno delovala tudi pri tem,« je na naše vprašanje odgovoril, predstojnik katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo na ljubljanski medicinski fakulteti. Sicer pa po njegovem mnenju ni še dovolj znanih podatkov, da bi bilo smiselno govoriti o tem, ali je katero od teh zdravil dejansko učinkovito.»Z lokalnim regulatornim organom, zdravstvenimi ustanovami in zdravniki smo v pogovorih glede možnosti, da bi zdravilo tocilizumab zagotovili za slovenske bolnike, ki ga potrebujejo. Ob tem moramo poudariti, da trenutno ni objavljenih trdnih dokazov iz kliničnih preskušanj glede varnosti in učinkovitosti tocilizumaba pri zdravljenju COVID-19, prav tako noben zdravstveni organ še ni odobril zdravila za to indikacijo,« so navedli v Roche Slovenija.