Rogla na kolo, videospot pa na you tube

Roglič na koronasnemanju

Režiser Rok Hvala daje napotke glavnemu v spotu Primožu Rogliču. Foto Foto: Alja Cestnik

Desno direktor fotografije Andrej Copot. Foto Foto: Alja Cestnik

Zagorje – Ko se bo zagorski kolesarski as Primož Roglič danes že kakšno uro potil na trasi državnega prvenstva v cestni preizkušnji po spolzkih gorenjskih cestah, se bo na you tubeu prvič zavrtel videospot navijaške himne Rogli. Besedilo in glasbo zanjo je napisal Zagorjan Dejan Žujič, videospot pa režiral TrboveljčanGlavno vlogo so seveda ponudili – Rogliču.Roglič, doma iz Strahovelj nad Kisovcem, se v videospotu, pravi režiser mlajše slovenske generacije Rok Hvala, pojavlja v zanj neobičajnih vlogah: je kitarist in je bobnar. Refren nove navijaške himne S tabo je Slovenija, za katero jenavdih dobil po Rogličevi zmagi na lanski Vuelti, se glasi: Vsi smo ponosni, da je tukaj doma najboljši kolesar sveta! Roglaaaa … Žujič je z bendom skladbo prvič predstavil oktobra lani, na sprejemu Primoža v Zagorju ob Savi. »Ker sem opazil, da je šla ljudem hitro v uho, sem se odločil, da jo tudi studijsko posnamem in zanjo naredim videospot,« je dejal.Snemanje je padlo v korona februar in se zaradi karantene mestoma ustavilo. A nazadnje je bil videospot končno posnet in kot pravi Žujič: »Korona je bila za nas tudi prednost, saj je imel Primož malce več časa in je lahko sodeloval pri snemanju.«Klaviature je v spotu prevzel sam režiser Hvala, ki ga je k sodelovanju povabil Žujič: »Ko me je Dejan poklical, ali bi bil pripravljen delati videospot za to skladbo, sem bil seveda takoj za. Ob poslušanju se mi je porodilo nemalo idej, ki smo jih strnili v videospot. Mislim, da nam je v enem snemalnem dnevu tudi uspelo dobro zajeti atmosfero skladbe.« Ker so se kot ekipa dobro ujeli, upa na še več skupnih projektov.Direktor fotografijeje že star Žujičev znanec. Sodelovala sta pri njegovem zadnjem singlu, zato je, pravi, v sodelovanje privolil brez pomislekov. Z režiserjem Hvalo smo zadevo dvignili na višjo raven, pravi, zadovoljen s celodnevnim majskim snemalnim »sončenjem v Zagorju«.Prav snemalni dan je bil vsem največji izziv. V enem dnevu so morali posneti ogromno kadrov, za snemanje glavnega akterja Rogliča pa so imeli na voljo dve uri. Danes ob petnajstih bo mogoče na povezavi https://bit.ly/3djKMzB preveriti, ali jim je uspelo.