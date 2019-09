FOTO:Rojeni po marcu se ne uvrstijo na seznam

Ljubljana – »Hči se je rodila sredi maja. Takoj potem sem oddala prijavo za vrtec, ki pa so mi jo zavrnili, ker sem zamudila rok za vpis. Ta je bil 15. marca, ko otrok torej še ni bil niti rojen. Tako sem se morala naslednje leto maja, ko se je končal moj porodniški dopust in sem se vrnila v službo, znajti, kakor sem vedela in znala,« je problem vpisa v vrtec opisala ena od mater.Starši spomladi in poleti rojenih otrok teh ne morejo vpisati niti na čakalne sezname za vrtec. Številne matere opisujejo podobne stiske ob iskanju, na Mestni občini Ljubljana pa so prepričani, da so celo velikodušni, ko omogočajo prijavo za vse ...