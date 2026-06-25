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    Slovenija

    Rojeni z državo: Kaj si generacija osamosvojitve misli o Sloveniji?

    Slovenijo njeni vrstniki kritizirajo in branijo, se nad njo pritožujejo in jo imajo radi, morda prav zato, ker je njihova edina država
    Poleg ljubezni do domovine in njenih naravnih lepot mladi, ki so odraščali s Slovenijo, opozarjajo tudi na manj spodbudne plati razvoja države, kot so stanovanjska problematika, naraščajoče družbene neenakosti in negotovost glede prihodnosti. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Poleg ljubezni do domovine in njenih naravnih lepot mladi, ki so odraščali s Slovenijo, opozarjajo tudi na manj spodbudne plati razvoja države, kot so stanovanjska problematika, naraščajoče družbene neenakosti in negotovost glede prihodnosti. FOTO: Leon Vidic
    Pija Kapitanovič
    25. 6. 2026 | 05:00
    10:16
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    Ko je Slovenija leta 1991 stopila na samostojno pot, so se z njo rodili tudi njeni prvi otroci. Danes so stari 35 let ali malo manj, ustvarjajo si družine, gradijo kariere, odplačujejo kredite in vzgajajo naslednjo generacijo. Njihova življenjska pot je v marsičem preplet osebnih dogodkov in zgodbe države. Če je bila za njihove starše osamosvojitev zgodovinska prelomnica, je zanje samostojna Slovenija edina domovina, ki jo poznajo.

    Kako generacija, ki je odrasla skupaj z državo, danes vidi Slovenijo? Vsi naši sogovorniki  poudarjajo občutek pripadnosti in zavedanje, da živijo v izjemno privilegiranem prostoru. Posebej cenijo naravne danosti države: redko viden preplet gora, rek, jezer in morja na tako majhnem ozemlju. Prav zato se zdi, da je umetnik Marko Pogačnik že ob nastanku državnih simbolov izjemno natančno ujel eno ključnih značilnosti Slovenije: v grb je umestil beli Triglav na modrem ozadju, pod njim pa dve valoviti modri črti, ki simbolizirata morje in reke.

    Toda vrstniki Slovenije ob ljubezni do domovine in njenih naravnih lepot opozarjajo tudi na manj spodbudne plati razvoja države. V njihovih razmišljanjih se pogosto pojavljajo stanovanjska problematika, naraščajoče družbene neenakosti in negotovost glede prihodnosti. Čeprav Slovenijo vidijo kot varno, zeleno državo, kjer je življenje dobro, se vse pogosteje sprašujejo, ali bo tudi prihodnjim generacijam omogočala dostop do doma, družine in dostojnega življenjskega standarda.

    Kako svojo državo vidi Gašper Kovač, ki deluje na področju marketinga, si oglejte v videoposnetku.

    Otroci reform

    Odrasli smo v dobi večje blaginje in eksistencialnega miru kot generacije pred nami, a to ne pomeni odsotnosti težav, poudarja Diana Košir, raziskovalka na ZRS Koper.
    Odrasli smo v dobi večje blaginje in eksistencialnega miru kot generacije pred nami, a to ne pomeni odsotnosti težav, poudarja Diana Košir, raziskovalka na ZRS Koper.
    »Generacija, ki ji pripadam, je skupaj z državo prestopila prag odraslosti,« razmišlja raziskovalka dr. Diana Košir iz Znanstvenoraziskovalnega središča Koper. Njena generacija je prva, ki je svobodo, lastno državo, slovenski jezik, evro in članstvo v Evropski uniji sprejemala kot nekaj samoumevnega. O vojni za Slovenijo se je učila iz učbenikov in je ni sama izkusila.

    Prav zato se ji zdi pomembno, da se ob 35-letnici samostojnosti vprašamo, kaj pomeni živeti v državi, ki je v tem času dosegla visoko raven politične stabilnosti, gospodarskega razvoja in mednarodne vpetosti. »Odrasli smo v dobi večje blaginje in eksistencialnega miru kot generacije pred nami,« poudarja. Toda privilegij miru in stabilnosti ne pomeni odsotnosti težav.

    V prihodnjih desetletjih vprašanje ne bo več, ali imamo lastno državo, temveč kakšno državo želimo imeti.

    Generacija iz časa osamosvojitve je bila tudi generacija šolskih eksperimentov. Bila je prva generacija devetletke, uvajanja novih učnih pristopov in številnih reform, ki so sledile. Danes se mnogi sprašujejo, ali so spremembe prinesle tudi boljše rezultate.

    Koširjeva opozarja, da številne reforme niso nujno prinesle več znanja. Nasprotno, opaziti je upad temeljnih znanj in vse večjo vsebinsko obremenjenost učencev. Zato se ji zdi ključno vprašanje prihodnjih desetletij, kakšno šolo sploh želimo za svoje otroke.

    Še v času šolanja in študija je generacijo ujela in zaznamovala gospodarska kriza leta 2008. Mnogi so vstopili na trg dela v obdobju negotovosti, prekarnih oblik zaposlovanja, vsiljevanja espejevstva prek sofinanciranja države in vse težje dostopnih stanovanj.

    Prav stanovanjska problematika se v razmišljanju sogovornikov pogosto pojavlja kot ena največjih razvojnih ovir države. Visoke cene nepremičnin, najemnin in kreditni pogoji (ki jih, če so se odločili za samostojno podjetniško pot, ne izpolnjujejo) ustvarjajo občutek, da življenjski cilji, ki so bili za njihove starše samoumevni, postajajo vse težje dosegljivi.

    Ljubezen skozi kritiko

    Šele življenje v tujini je pokazalo, kako močno sem povezana z domovino, kar se kaže z neprestano, a ljubeče izraženo kritiko, pravi pesnica in etnologinja Ana Svetel. FOTO: Jože Suhadolnik 
    Šele življenje v tujini je pokazalo, kako močno sem povezana z domovino, kar se kaže z neprestano, a ljubeče izraženo kritiko, pravi pesnica in etnologinja Ana Svetel. FOTO: Jože Suhadolnik 
    Pesnica in etnologinja Ana Svetel svojo navezanost na Slovenijo opisuje drugače. Pravi, da je šele življenje v tujini pokazalo, kako močno je povezana z domovino. »Brez slovenščine bi najbrž usahnila ali prenehala razmišljati,« zapiše.

    A njena ljubezen do Slovenije se ne kaže skozi idealiziranje, temveč skozi neprestano, a ljubeče izraženo kritiko. Motijo jo urbanistični kaos, prevelike hiše, trgovska središča, pomanjkanje estetskih meril, agresivna vožnja, alkoholizem, nezanimanje za okolje in pomanjkanje humorja.

    »Nobena država mi ne gre tako na živce kot Slovenija. Na svetu ni kotička, ki bi ga s takšnim užitkom obsojala,« zapiše.

    Prav v tej iskreni kritičnosti vidi dokaz pripadnosti. Slovenija zanjo ni abstraktna ideja, temveč prostor, ki ga sestavljajo gozdovi, travniki, gasilske veselice, jezik in ljudje. Zato jo lahko hkrati obožuje in graja.

    Izgubljeni optimizem devetdesetih

    »S Slovenijo sva skupaj odraščali in najini otroštvi v devetdesetih sta bili polni optimizma,« pravi Ajda Brečič, letošnja dobitnica Kresnika. FOTO: Blaž Samec
    »S Slovenijo sva skupaj odraščali in najini otroštvi v devetdesetih sta bili polni optimizma,« pravi Ajda Brečič, letošnja dobitnica Kresnika. FOTO: Blaž Samec
    Tudi arhitektka in pisateljica Ajda Bračič, dobitnica letošnjega Kresnika, vidi vzporednice med svojim odraščanjem in odraščanjem države. »S Slovenijo sva skupaj odraščali in najini otroštvi v devetdesetih sta bili polni optimizma,« pravi.

    Generacija devetdesetih je odraščala v prepričanju, da zgodovina ne more iti nazaj in da prihodnost neizogibno prinaša napredek. Toda tranzicija v tržno gospodarstvo je po njenem mnenju ustvarila tudi razpoke, ki jih čutimo še danes.

    Nastali so temelji stanovanjske krize, prekarizacije in vse večjih družbenih razlik. Slovenija ostaja varna, zelena in prijetna država, vendar številnim mladim ne omogoča več življenjskega standarda, kakršnega so poznale prejšnje generacije.

    Bračičeva opozarja tudi na nevarnost poenostavljenih političnih rešitev in populizma. V času, ko javni prostor vse pogosteje obvladujejo »rokohitrske, zaslepljujoče retorike«, vidi nalogo svoje generacije v tem, da vztraja pri javni razpravi, kritičnem mišljenju in iskanju skupnih rešitev.

    Od barikad na cesti do barikad v družbi

    Poseben pogled na 35 let Slovenije ponuja tudi podjetnik Matjaž Kljajič Njegova osebna zgodba se začne med osamosvojitveno vojno. »Večkrat se spomnim pripovedi staršev, da sta se nekaj dni pred mojim rojstvom peljala v porodnišnico. Na cesti so bile protitankovske barikade, zato sta se morala znajti in se peljati čez poljske poti,« pripoveduje. V družini so mu pozneje pogosto poudarjali, da zaradi izkušenj z vojno njihov sin ne bo nikoli držal v rokah pištole – ne prave ne metaforične.

    Njegova generacija je Slovenijo vedno dojemala kot samoumeven okvir življenja, hkrati pa je odraščala v obdobju velikih globalnih pretresov. Doživela je teroristične napade 11. septembra, svetovno finančno krizo, negotov trg dela, razmah študentskega dela, stanovanjsko krizo, epidemijo covida-19 in prve kredite. Kljub temu ostaja prepričan, da je imel njegova generacija tudi veliko priložnosti. Sam je po letih šolanja in dela stopil na podjetniško pot in v tem vidi enega največjih privilegijev sodobne Slovenije.

    Kako svojo državo vidi Žiga, si oglejte v videoposnetku.

    Ob delu z drugimi podjetniki je ugotovil, da uspeh ni samoumeven in da številni ustvarjalci na neki točki tudi propadejo. A kot pravi, je huje kot neuspeh to, da človek sploh nikoli ne poskusi. Med največjimi ovirami za podjetnost vidi finančna tveganja, pomanjkanje kapitala, strah pred neuspehom in občutek, da posameznik nima dovolj znanja ali izkušenj.

    »Če gledam skozi zgodbo svojega rojstva, so to morda današnje barikade. Zato si za državo želim, da bi jih znala odmikati. Da bi vsakomur omogočala priložnost, da se uči, ustvarja in napreduje. Ne z obljubo, da bo vsakemu uspelo, ampak vsaj z možnostjo, da jih čim manj obstane že pred prvo barikado.«

    Generacija devetdesetih je odraščala v prepričanju, da zgodovina ne more iti nazaj in da prihodnost neizogibno prinaša napredek.

    Matjaž ob tem poudarja, da so generacije pred njimi ustvarile državo, ki je zagotovila mir, izobraževanje, varnost ter možnosti za delo in potovanja. Čeprav Slovenci še vedno verjamemo, da lahko uspe posamezniku, pa po njegovem mnenju primanjkuje optimizma, da lahko uspe tudi skupnosti.

    Če je bilo prvih 35 let samostojnosti predvsem obdobje gradnje države, bodo prihodnja desetletja po mnenju sogovornikov namenjena gradnji družbe. Vprašanje ne bo več, ali imamo lastno državo, temveč kakšno državo želimo imeti.

    Bo mladim omogočala dostopna stanovanja? Bo znala uskladiti tehnološki razvoj z ohranjanjem jezika in identitete? Bo ustvarjala razmere za družinsko življenje? Bo ostala prostor miru in socialne varnosti?

    Pri tem Koširjeva opozarja še na en izziv prihodnosti: umetno inteligenco in globalizacijo. Slovenija je po njenem dobro vpeta v mednarodni raziskovalni prostor, vendar ostaja pomembno vprašanje, kako v svetu prevlade angleščine ohraniti slovenski jezik kot temelj nacionalne identitete.

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