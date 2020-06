Roji komarjev napadajo Ljubljančane

Proti tigrastim komarjem z ozaveščanjem ljudi

45

vrst komarjev je v Sloveniji, od tega so tri tujerodne vrste - tigrasti, japonski in korejski komar

Zadostuje že zelo majhna količina vode, da se v njej razvijejo ličinke tigrastega komarja. FOTO: Roman Šipić/Delo

V Istri in Novi Gorici so sprožili skupno akcijo

Čim manj praksanja!

Ob piku komarja velja, da se čim manj praksamo, saj to povečuje vnetje. Če rana zakrvavi, pa je možna okužba. Tako svetuje Katarina Šmuc Berger, vodja dermatovenerološke dejavnosti v Splošni bolnišnici Izola, ki za blažitev srbečice priporoča obkladke ali preparate iz lekarne. Če pa je reakcija res močna, naj zdravnik predpiše blago kortikosteroidno kremo.

»V zadnjih dveh dneh je eksplodiralo. Toliko komarjev še nisem videla v 30 letih, odkar sem tu v službi,« praviiz rekreacijskega društva Mostec. Neobičajne roje komarjev v Tivoliju in Ljubljanskem gradu opaža tudi tekaški trenerNa ljubljanski občini nadzora komarjev ne izvajajo, v Istri in Novi Gorici pa so pred letošnjo poletno sezono sprožili akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev.»Na vsako mizo smo postavili žgalne spirale, kolikor je pomagalo. Treba bo počakati na sušne dneve, drugega ni,« meni Škofova, ki skrbi za gostinski lokal rekreacijskega društva v Mostecu. Ob tem je dodala, da je roje komarjev opazila tudi v centru Ljubljane. »Začelo se je pred tedni. Česa takega ne pomnim v zadnjih 14 letih,« omeni tudi Urban Praprotnik iz športnega društva Urbani tekači, ki vsakodnevno trenira na Ljubljanskem gradu in v Tivoliju. »Ampak dokler tečeš, te komar ne piči,« smeje zagotovi.Obrnili smo se na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), a informacij v zvezi s povečanim pojavom komarjev nismo dobili. Na Mestni občini Ljubljana (MOL) pa so na splošno odgovorili, da se zavedajo resnosti razmer, ki jih povzroča predvsem najbolj moteč tigrast komar. V skladu s tem so že pred tremi leti začeli z družbeno-odgovorno kampanjo proti temu tujerodnemu komarju, ki so jo poimenovali Rokavice gor!»Z namenom ozaveščanja in izobraževanja meščanov izvajamo različne aktivnosti, na primer deljenje sadik zelišč, ki tigrastega komarja odganjajo, za najmlajše smo pripravili basen o komarju Tigru, ki smo jo zvočno ubesedili in posredovali vsem vrtcem in osnovnim šolam v občini,« so navedli. Glede na to, da so vrtički pogost vir razmnoževanja komarjev, izobražujejo tudi vrtičkarje. Gradivo o tem, kako preventivno ravnati in se zaščititi, pa je dostopno na vseh četrtnih skupnostih. »V letošnjem letu bomo ponovno promovirali izobraževalna sporočila, ki so na razpolago za ogled tudi na YouTube kanalu MOL, v sodelovanju z društvom Smetumet pa smo pripravili tudi načrt za naredi-sam past za komarje in naredi-sam repelent za odganjanje tigrastih komarjev,« so izpostavili.Med pomembnimi preventivnimi ukrepi, ki jih za zatiranje tigrastih komarjev priporočajo na ljubljanski občini, je sicer urejena okolica hiš in skrb, da ne puščamo nepokritih zalivalk za rože, veder, odprtih plastenk, avtomobilskih gum in drugih majhnih posod, saj ostanki vode predstavljajo idealno gojišče za razmnoževanje tega nadležnega mrčesa. Pomembno je tudi, da več kot nekaj dni zunaj ne puščamo nepokritih napihljivih bazenov in drugih vodnih igrač, da ne praznimo podstavkov za rože in drugih posod v kanalizacijske odtoke, da redno čistimo žlebove, sode in rezervoarje ter skrbimo za vodnjake in ribnike.Na izolski občini pa so v začetku maja predstavili akcijo za zatiranje tigrastega komarja, v katero so povabili še ostale tri istrske občine - Koper, Piran in Ankaran. Poudarili so, da je tigrasti komar ne le moteč, pač pa tudi nevaren, saj ponekod po svetu prenaša hude nalezljive bolezni. Občinski projekt strokovno vodiz oddelka za biodiverziteto na Fakulteti za matematiko naravoslovje in informacijske vede tehnologije (UP Famnit). Nedavno pa je postavljenemu zgledu sledila tudi novogoriška občina.Občinske komunale so v fontanah in podobnih površinah z vodo na javnih krajih uporabile sredstvo, imenovano aquatain, za zatiranje ličink komarjev, ki pa ni biocid in ne obremenjuje okolja. To sredstvo na vodni površini ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink, pa tudi odlaganje jajčec. Živim bitjem ni škodljivo, deluje pa mesec dni. Brezplačno so ga za večmesečno uporabo razdelili tudi med zainteresirane občane (kupiti pa ga je mogoče tudi v prosti prodaji). Po načrtu bodo na javnih površinah vseh štirih občin v letošnji sezoni nanesli 180 litrov tega sredstva, zasebnikom pa so ga razdelili več kot 1.500 plastenk po 50 mililitrov. Po podatkih za izolsko občino so za akcijo, ki vključuje tudi ozaveščanje o preventivnem ravnanju občanov, namenili nekaj čez 15.000 evrov.Po besedah Katje Kalan, ki bo v okviru projekta vse do konca septembra skrbela za merjenje prisotnosti populacije tigrastega komarja prek postavljenih posebnih pasti, je za informacije o rezultatih akcije še prezgodaj. »Populacije so še v naraščanju in bodo vrh dosegle nekje do avgusta, ko bodo začele spet upadati. Trenutne pretekle deževne razmere in naraščanje temperatur pa so za komarje ugodne,« je podučila.