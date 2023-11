Rok Snežič vložil ovadbo proti Mojci Šetinc Pašek

Davčni svetovalec Rok Snežič je danes na Specializirano državno tožilstvo vložil ovadbo proti predsednici preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, Mojci Šetinc Pašek. Očita ji več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja in prekoračitev pooblastil.

Komisija DZ, ki je v ponedeljek sprejela vmesno poročilo, je pri svojem delu vzela pod drobnogled tudi primer davčnega svetovalca Roka Snežiča in njegove povezave s stranko SDS. To je zmotilo Snežiča, zato je na Specializirano državno tožilstvo naznanil sum več kaznivih dejanj predsednice komisije, poslanke Šetinc Pašek, med drugim sume zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, prekoračitve pooblastil, zlorabe osebnih podatkov in nevestnega dela v službi.

Po Snežičevem mnenju je Šetinc Pašek »več kot očitno« hudo zlorabila svoj položaj s tem, ko je kot predsednica preiskovalne komisije DZ vodila preiskavo zoper njega. Po ustavi lahko državni zbor odredi preiskavo o zadevah javnega pomena. »Moje poslovanje v tujini, kot je navedla Pašek, z bosanskimi državljani pa ni zadeva javnega pomena,« meni Snežič. Poudarja, da sam ni niti politik niti član politične stranke, javni funkcionar, javni uslužbenec, niti prejemnik sredstev iz proračuna.

Predsednica preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek. FOTO: Nace Hočevar/Sta

Šetinc Pašek je tako s preiskavo njegovih poslov v tujini in zbiranjem njegovih osebnih podatkov grobo zlorabila svoj položaj za strankarsko in osebno korist, je prepričan Snežič.

Šetinc Pašek je bila sicer nedavno izključena iz stranke Gibanje Svoboda, ostaja pa poslanka njihove poslanske skupine.

Snežiča pa je zmotila tudi izjava Šetinc Paškove, da se je pri poslih Roka Snežiča s pretežno bosanskimi državljani izrisala »zelo podobna shema nekega finančnega mehanizma, ki bi mu mirno lahko rekli pralnica denarja«.

Z izjavo o pralnici denarja je po njegovem mnenju storila kaznivo dejanje obrekovanja, za kar je predpisana kazen do dveh let zapora, »gre tudi za hud sovražni govor, za kar bom podal zasebno kazensko tožbo,« je med drugim napovedal Snežič.