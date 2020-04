Rokavice za v trgovino niso več potrebne, obvezno razkuževanje rok

KLJUČNI POUDARKI:

• Rokavice v trgovinah niso več potrebne, maske še naprej obvezne.

• Avkcijske hiše se rešujejo s spletno prodajo.

07.45 Novi koronavirus vplival tudi na prodajo avkcijskih hiš

Pandemija koronavirusa je tudi v avkcijskih hišah pospešila prehod na spletno prodajo. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

7.00 V trgovinah, lekarnah in poštah namesto rokavic obvezno razkuževanje rok

Pandemija novega koronavirusa je avkcijske hiše postavila pred velik izziv, saj ne morejo organizirati držab . Tiste z dobro razvito tehnološko podporo, doživljajo tudi v tem času razcvet, saj po mnenju strokovnjakov vlagatelji iščejo varne možnosti za svoj denar. Avkcijska hiša Hiša Sotheby's je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP zaprla svoje prostore v Londonu, Hongkongu, Dubaju, Ženevi, Milanu, Parizu in New Yorku, zaradi česar se poraja dvom glede njihovih majskih dražb.Iz rivalske avkcijske hiše Christie's so medtem sporočili, da veliko energije vlagajo v prerazporeditev preloženih dražb. »Ogroženi smo vsi, a mislim, da bomo prebrodili to obdobje,« je za AFP povedal Giles Peppiatt iz londonske avkcijske hiše Bonhams, ki pravi, da je tudi v svetu avkcijskih hiš pandemija pospešila prehod na spletno prodajo, ki se je izkazala kot rešitev.V trgovinah, lekarnah, poštnih poslovalnicah in na drugih zaprtih javnih krajih je od danes tudi z odlokom zapovedano razkuževanje rok namesto prej obvezne uporabe rokavic . Poleg tega pa ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb še naprej ostaja v veljavi obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot sta šal ali ruta, ki prekrije nos in usta, poroča STA. Sprememba navodil glede uporabe rokavic je posledica opozoril ministrstva za zdravje, da ljudje rokavice pogosto uporabljajo napačno, in priporočila, naj si raje razkužujejo roke pred vstopom v trgovino in po koncu nakupa oziroma oddaji vozička.