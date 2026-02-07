Romana Tomc: Izključevanje je zraslo na levici in je znak šibkosti

S podpredsednico politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) in SDS Romano Tomc smo komentirali rezultate nedavnega obiska treh največjih evropskih političnih družin v Sloveniji. Ker pa je obisk padel v slovenski predvolilni čas, smo seveda govorili tudi o pripravah na 22. marec.

Če si vsebinsko povsem prazen, če nimaš ničesar, če si izgubil svojo moč, če nimaš idej, če nimaš ciljev, če nimaš rešitev, potem pač uporabljaš ukrepe, ki smo jih v Sloveniji že zelo dobro navajeni. Se pravi, napadaš druge z lažmi in podtikanji. V Sloveniji smo tega vajeni, moram pa reči, da je bil marsikdo od mojih kolegov iz drugih držav nad tem pristopom presenečen, je v podkastu Moč politike povedala Romana Tomc.